Alpine toont A110 FUTURE

De Alpine A110 FUTURE is niet zomaar een showauto: het is de eerste stap op weg naar het volgende model van Alpine en baant de weg voor de derde generatie van de A110. Dit zal de eerste echte elektrische sportwagen zijn, met een ontwerp dat trouw blijft aan het DNA van Alpine en tegelijkertijd de beste huidige sportwagens met verbrandingsmotor overtreft. De nieuwe APP-technologie (Alpine Performance Platform), die met dit testmodel kan worden getest, speelt een sleutelrol in deze ambitie.

Het APP is een modulair ontwerp dat vanuit één enkel platform verschillende carrosserievormen en aandrijfconfiguraties kan ondersteunen. De A110 FUTURE geeft een voorproefje van de tweezitscoupé-uitvoering, uitgerust met een dubbele batterij die over de voor- en achteras is verdeeld, in combinatie met een dubbele elektrische aandrijflijn achterin. Deze voor- en achterverdeling is speciaal ontworpen met een dakhoogte die vergelijkbaar is met die van de huidige A110, naast een sportieve zitpositie en een interieur dat comfortabel plaats biedt aan een breed scala aan bestuurders en passagiers.

Het 800V-batterijsysteem verdeelt de energie als volgt: 25% naar de voorzijde en 75% naar de achterzijde. Het systeem is gebaseerd op een 'cell-to-pack'-technologie die over twee niveaus is verdeeld en is geïntegreerd in een hogedrukgegoten aluminium behuizing, wat rechtstreeks bijdraagt aan de structurele stijfheid van de auto. Een gecentraliseerd batterijbeheersysteem en een aluminium kabelbundel maken het pakket compleet.

De elektrische aandrijflijn van de Alpine A110 FUTURE is ontworpen met het oog op wendbaarheid en intensief gebruik, en is tegelijkertijd compact en licht. Deze aandrijflijn is uitgerust met het nieuwe Alpine Active Torque Vectoring 2.0-systeem met twee elektromotoren achter, aangedreven door 3-in-1-motoren, voorzien van 800V-omvormers van siliciumcarbide en een synchroon ontwerp met permanente magneten die tot 21.500 tpm kunnen draaien.

Dankzij deze focus op wendbaarheid kunnen nieuwe functies worden geïntroduceerd die ervoor zorgen dat de A110 FUTURE zowel op de weg als op het circuit een plezier is om in te rijden. De nieuwe systemen Alpine Active Torque Vectoring 2.0 en Wheel Slip Torque Control helpen onderstuur bij het insturen van een bocht en halverwege de bocht te verminderen door de gewichtsverplaatsing en het koppel te regelen, zowel bij het accelereren als bij het loslaten van het gaspedaal. Ze maken deel uit van een uitgebreider besturingssysteem dat het remmen, de besturing en het batterij- en thermisch beheer omvat, en zich aanpast aan de achterwielaandrijving en de vierwielaandrijving van het platform.

Dit ontwikkelingsniveau is grotendeels gebaseerd op simulatie, waardoor tijd kan worden bespaard en kosten kunnen worden verlaagd doordat er minder fysieke prototypes nodig zijn, terwijl het tevens helpt bij het vaststellen van de specificaties voor leveranciers nog voordat de daadwerkelijke gezamenlijke tests plaatsvinden. De DiM250 driver-in-the-loop-simulator van Alpine - gebouwd rond een A110-cockpit, een 9 meter lang conisch scherm en hexapode-bewegingstechnologie die de volledige chassisdynamiek nabootst - ondersteunt de afstelling van het chassis, de kalibratie van de aandrijflijn, de ontwikkeling van banden en de ontwikkeling van nieuwe besturingsfuncties. In alle projecten samen is er sinds het begin van het gebruik van de simulator meer dan 45.000 km virtueel afgelegd.