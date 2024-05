Alpine demonstreert Alpenglow Hy4

Inmiddels is de Alpine Alpenglow Hy4 meer dan een conceptauto: het is een rijdend laboratorium in de vorm van een raceauto. Zijn monocoque is opgebouwd uit koolstofvezel en de 2,0-liter viercilinder turbomotor levert een vermogen van 250 kW (340 pk).

Na een presentatie op het circuit van Spa-Francorchamps, die op 10 mei plaatsvindt, maakt de Alpine Alpenglow Hy4 zijn publieksdebuut voor ruim 70.000 toeschouwers op 11 mei 2024, voorafgaand aan de TotalEnergies 6-uursrace van Spa-Francorchamps (FIA WEC). Het is een gelegenheid om aan autosportliefhebbers te demonstreren dat een verbrandingsmotor op waterstof de opwindende geluiden, prestaties en emoties biedt die zij van traditionele raceauto's gewend zijn. Die emoties worden verder versterkt door het zeer spectaculaire en aangescherpte design van de Alpine Alpenglow Hy4. De auto zal ook demonstratieritten uitvoeren tijdens de 92e editie van de 24 uur van Le Mans, op 14 en 15 juni 2024.

De naam Alpenglow krijgt met dit rijdende laboratorium zijn absolute betekenis: het optische fenomeen dat vóór zonsopgang een gloeiend licht over de bergen werpt, symboliseert perfect de dageraad van een nieuwe wereld.

Exterieur

De Alpine Alpenglow is een concept voor het ontwerp van toekomstige modellen van Alpine. Hoewel hij sterk lijkt op het conceptmodel uit 2022, is de Alpine Alpenglow Hy4 beter geproportioneerd, waarbij de vorm de functie volgt. De auto is iets hoger en voorzien van een nieuw ontworpen kreukelzone en een ruimer interieur met twee zitplaatsen. De plaatsing van de waterstoftanks is ongewijzigd: die bevinden zich in de sidepods en achter de cockpit. De Alpenglow Hy4 is 5,20 meter lang en 1,10 meter hoog. De spoorbreedte is vergroot tot 2,10 meter en de totale breedte bedraagt 2,15 meter. Zijn afmetingen leggen een optische link naar de Alpine A424 waarmee Alpine deelneemt aan de prestigieuze Hypercar-categorie van het World Endurance Championship (WEC).

De voorkant van de op waterstof aangedreven Alpine Alpenglow roept de associatie op met een komeet uit de ruimte, waarbij de snelheid en het binnendringen van de atmosfeer worden gesuggereerd door 'kosmische stof': lichtelementjes in de vier koplampen en door de 'ruggengraat' van de auto, uitgevoerd in magenta. Die kleur verandert in blauw richting de achterkant van de auto. Naast de verticale achterlichten komende de verticale titanium uitlaten naar buiten. Die symboliseren de waterstof en waterdamp die de motor uitstoot.

De aerodynamica is een integraal onderdeel van het ontwerp en waren onderwerp van een voortdurende dialoog tussen Design en Engineering. Als subtiel compromis tussen snelheid en neerwaartse druk is de frontsplitter geheel nieuw ontworpen. Daardoor is een zeer lage luchtinlaat ontstaan die doorloopt over de cockpit en taps toeloopt naar de achterzijde van de auto. Daardoor wordt de lucht onder de achterspoiler geleid. Nieuwe, geïntegreerde 'NACA'-luchtinlaten leiden koellucht naar de olie- en waterradiatoren. De 'snorkel' heeft een vorm die meer lijkt op die van een raceauto. De lange achterkant doet denken aan die van de Alpine A220 - de raceauto uit de late jaren zestig. De Alpine Alpenglow Hy4 is voorzien van de lage, transparante spoiler die voor het eerst op de vorige conceptauto te zien was. De diffuser is opnieuw ontworpen voor grotere aerodynamische efficiëntie.

Elk element in het design is tot in het kleinste detail doordacht, zoals de structuur op de velgen en wielen die zelfs bij stilstand snelheid suggereren. De speciaal voor deze wielen gemaakte Michelin-banden zijn voorzien van graphics die passen bij het ontwerp van de wielen. In de bodem en de snorkel van de uit carbon vervaardigde carrosserie is de grondstof zichtbaar, als verwijzing naar de minerale wereld van de bergen - een kenmerkend element van Alpine. Net als de voor buitenstaanders zichtbare technische onderdelen biedt ook de luchtinlaat naar de cockpit een inkijkje aan de binnenzijde. De sportieve sfeer wordt geaccentueerd door de driehoek van licht, die de styling van het concept nog een extra boost geeft.

Interieur

De bewegende delen van de schildvormige portieren zijn ontworpen om zoveel mogelijk ruimte vrij te maken om de toegang tot de cockpit te vergemakkelijken. Bestuurder en passagier schuiven over de sidepods, die schuin oplopen naar de cockpit, naar binnen en nemen plaats in perfect passende kuipstoelen. De driehoek van de cockpit, ook een kenmerk van Alpine, vervult diverse optische functies voor de bestuurder: het is een impuls, geeft een richting aan én kan van kleur veranderen, zoals in een videogame om bijvoorbeeld in realtime de dwarsversnelling (G-krachten), het toerental van de motor en de snelheid weer te geven.

Het dashboard omvat een buisvormige dwarsbalk in de kleur magenta, die gedeeltelijk verborgen is door een vleugelvormig deel. De materialen verwijzen naar de autosport - met details in koolstofvezel en aluminium - en Alcantara bekleding versierd met 3D-geprinte motieven. Er is ook een magentakleurige startknop. Andere knoppen zijn afkomstig uit de Alpine A110 en het racestuur komt rechtstreeks uit de raceauto's van Alpine. Aan de zijkanten volgt het koolstofvezel de vormen van de waterstoftanks. Ten slotte zijn speciale ruimtes geïntegreerd voor de montage van kleine camera's die vastleggen hoe de Alpine Alpenglow Hy4 zijn rondjes over het circuit maakt.

De kracht van waterstof

De Alpine Alpenglow Hy4 is een rijdend laboratorium, ontworpen als een raceauto op basis van een carbon LMP3-chassis. Zijn 2,0-liter viercilinder turbomotor produceert een vermogen van 250 kW (340 pk) levert, draait op waterstof (H2-diwaterstof). De motor is uitgerust met directe inspuiting met een druk van 40 bar en waterinjectie om de NOx-uitstoot te verminderen. Het maximumtoerental bedraagt 7.000 t/min en de topsnelheid circa 270 km/u. De motor is gekoppeld aan een sequentiële raceversnellingsbak met centrifugaalkoppeling.

De ontwikkeling van een dergelijke motor is heel specifiek werk, omdat waterstof in gasvorm wordt ingespoten. Daardoor is het lastiger om een homogeen mengsel te creëren dan met in vloeibare vorm ingespoten benzine. Waterstof kan echter in een veel groter concentratiebereik ontbranden: van 4 tot 76% en met zowel arme als rijke mengsels. In elk geval moet abnormale ontbranding worden vermeden. Daarvoor is een homogeen mengsel en een gecontroleerde temperatuur in de verbrandingskamers nodig. De aanpassingen aan de motor van de Alpenglow Hy4 hebben de expertise van Alpine Racing-ingenieurs verrijkt voor de ontwikkeling van de nieuwe motor die volledig voor waterstof is ontwikkeld. Die wordt in een tweede rijdende versie nog vóór eind 2024 gepresenteerd.

In de drie tanks van de Alpenglow Hy4 wordt de waterstof in gasvorm (elk 2,1 kg) opgeslagen onder een hoge druk van 700 bar. De tanks bevinden zich in de sidepods en achter de cockpit, in geventileerde compartimenten en afgesloten van het interieur. Een drukregelaar verlaagt de druk van 700 naar 200 bar voordat de waterstof via directe inspuiting met een druk van 40 bar in de verbrandingskamers wordt toegediend.

Talloze maatregelen garanderen de hoogst mogelijke veiligheid. Composietcilinders voor 700 bar zijn gecertificeerd volgens Regulation 134 (Europese goedkeuring voor de veiligheid van waterstofvoertuigen) en er zijn kleppen geïnstalleerd voor een snelle afvoer van de waterstof in geval van brand. Waterstofsensoren monitoren de auto voortdurend en er geldt een strenge startprocedure met talrijke voorgeschreven controles. Ten slotte waarschuwt een kleurcodesysteem de coureur en de hulpdiensten bij incidenten, afhankelijk van de mate van urgentie.