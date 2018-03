Alpine Centre in Nederland opent deuren

26 maart 2018 | Na de introductie van de gelimiteerde Alpine A110 Première Edition in maart 2017 en de lancering van de nieuwe productieversies A110 Pure en A110 Légende is nu het Nederlandse dealernetwerk operationeel met de opening van Alpine Centre Soestdijk. De eerste van de twee gespecialiseerde Alpine vertegenwoordigers voor Nederland werd geopend op 23 maart 2018.

De tweede dealer in Nederland, Alpine Centre Hengelo, opent in april zijn showroom. De vestigingen opereren onafhankelijk van het Renault dealernetwerk en garanderen de onvervalste klantervaring die van Alpine verwacht wordt. De Alpine Centres zijn ontworpen om kenners en nieuwe klanten samen te brengen om hun passie voor het historische sportwagenmerk te delen. Het interieurdesign van de gastvrije showrooms ademt de kenmerkende Alpine sfeer dankzij het gebruik van authentieke materialen en details in 'Blue Alpine'.

Bezoekers worden in het Alpine Centre Soestdijk verwelkomd door Alpine Advisor Eva de Gelder, die klanten begeleidt en (opnieuw) kennis laat maken met de vele hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van Alpine. Ook staat Alpine Centre Soestdijk garant voor de service en het onderhoud van de nieuwe Alpine A110.

Jan-Geerlof de Ruiter, algemeen directeur Stam Groep: "Het is voor ons een grote eer om het merk Alpine te mogen vertegenwoordigen. De Stam Groep is een historisch autobedrijf dat al sinds 1913 actief is en sinds 1948 verbonden is aan Renault. Wij zijn trots op de opening van het Alpine Centre in Soestdijk en geven het een koninklijk tintje mee. We zijn nauw verbonden met Alpine en verkochten het merk reeds in de jaren zestig en zeventig in Nederland. We zijn verheugd met de terugkeer."