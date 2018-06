Prijzen Alpine A110 Pure en Legende bekend

6 juni 2018 | Na de introductie van de gelimiteerde Alpine A110 Première Edition in maart 2017 en de opening van de twee Nederlandse Alpine Centres in Soestdijk en Hengelo zijn de prijzen beschikbaar van de productieversies van de nieuwe Alpine A110: de A110 Pure en A110 Légende.

Dankzij de verschillende karakters van de Pure en Légende spreekt de Alpine A110 een bredere doelgroep aan. De Pure is de meest op de bestuurder gerichte versie en in dat opzichte vergelijkbaar met de Première Edition. Het model is standaard voorzien van 17-inchwielen en lichtgewicht componenten, waaronder speciale Sabelt-sportstoelen met een gewicht van 13,1 kg per stuk, waarmee het voertuiggewicht onder de 1.100 kg uitkomt.

Het interieur kenmerkt zich door delen in mat carbon en leder-met-microvezel stoelbekleding. Tot de standaarduitrusting behoren climate control, navigatie, smartphone-connectiviteit en LED-koplampen en -achterlichten.

De Alpine A110 Légende heeft meer het karakter van een 'grand tourer' dankzij extra raffinement en comfortverhogende zaken. Zo zijn zesvoudig verstelbare comfortstoelen standaard, evenals lederen bekleding in zwart of bruin, interieurdelen in glanzend carbon, een Focal-audiosysteem, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera. Verder onderscheidt de Légende zich van de Pure met zijn opvallende two-tone 'Légende'-wielen in dezelfde stijl als de wielen van de originele A110 Berlinette 1600S.

Tegelijk met de A110 Pure en A110 Légende lanceert Alpine drie nieuwe exterieurkleuren: Blanc Irisé, Bleu Abysse en Gris Tonnerre. Andere beschikbare kleuren zijn Bleu Alpine en Noir Profond (bekend van de Première Edition). De Alpine A110 Pure en A110 Légende zijn optioneel te voorzien van zaken zoals krachtigere Brembo-remmen, een actief sportuitlaatsysteem voor een intensere soundtrack, twee typen 18-inchwielen en een audiosysteem van Focal.

Versieprijzen:

A110 Pure € 64.300,-

A110 Légende € 68.100,-

De Alpine A110 Pure en Légende zijn te reserveren bij de Alpine Centres in Nederland of via de Alpine App.