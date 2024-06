Alpine A110 krijgt nieuwe collecties

De ontwerpers van Alpine hebben nieuwe combinaties van exterieur- en interieurkleuren gecreëerd. De nieuwe collecties omvatten de kleuren Matte Storm Blue, Seismic Red, Matte Acid Green en Matte Carbon Black, die elk een kenmerkend effect toevoegen aan de collecties, die ook beschikbaar zullen zijn in Matte Racing Blue en Matte Thunder Grey. In het interieur zijn nieuwe combinaties mogelijk met Alcantara-afwerkingen in verschillende kleuren: Grijs, Rood, Blauw en Oranje, zodat alle klanten de sfeer kunnen kiezen die hun stijl weerspiegelt. Deze kleuren komen terug in het stikwerk op het stuurwiel, het dashboard, de deuren, de middenconsole, de vloermatten, volledig passend bij het centrum van het stuurwiel, de deurgreep (bij de R Turini) en de Sabelt-stoelen.

Een voorproefje van deze personalisatiemogelijkheden zal te zien zijn tijdens de 24 uur van Le Mans, waar de Alpine A424 Hypercar de strijd zal aangaan met andere autofabrikanten. Toeschouwers, bezoekers en klanten krijgen een kans om de eerste modellen van het Atelier Alpine te ontdekken. In het Manufacturers' Village, in het hart van het Circuit de la Sarthe, zal de A110 S in Matte Storm Blue worden gepresenteerd en tentoongesteld.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar zijn alle 26 nieuwe collecties te bestellen en worden de prijzen bekendgemaakt. De levering staat gepland voor eind 2024.