Alpine herziet aanbod van A110

De standaard A110 heeft een 185 kW (252 pk) sterke turbomotor 18-inch Serac-wielen en 320 mm geventileerde remschijven zijn standaard op de A110, evenals sportpedalen, een aluminium voetsteun en elektronisch inklapbare buitenspiegels (standaard voor álle uitvoeringen).

Alpine A110 GT

De A110 GT drukt sportiviteit uit met zijn zwarte 18-inch diamantgeslepen Grand Prix-wielen en verchroomd Alpine logo (pijlvormige A) op de flanken. Op het gebied van comfort is de A110 GT standaard uitgerust met een premium audiosysteem van Focal, een automatisch dimmende binnenspiegel en stoelverwarming. De aluminium pedalen en voetsteunen zorgen voor meer grip en minder gewicht.

Alpine A110

De Alpine A110 S combineert een motorvermogen van 221 kW (300 pk) met het Sport-chassis. Daarmee is het volledige potentieel van de turbomotor te benutten, waarmee het model beter uit de verf komt als rasechte sportwagen. Voor veeleisende klanten is de A110 S optioneel leverbaar met semi-slick-banden en een specifiek aerodynamicapakket voor nog betere prestaties, vooral op het circuit. De Alpine A110 S is te herkennen aan de 18-inch gesmede Fuchs-wielen, zwarte boemerangkoplampen en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Alpine A110 R Turini

Nieuw in het aanbod van de Alpine A110 is de A110 R Turini. Deze versie is gebaseerd op de A110 R en voorzien van aluminium 18-inch GT Race-wielen in Matte Black voor meer veelzijdigheid op de weg. Hij behoudt het DNA van de Alpine A110 R met zijn scherp afgestelde chassis en turbomotor die 221 kW (300 pk) en 340 Nm produceert. De A110 R is de meest radicale versie in de reeks. Hij is lager, sneller en dynamischer dan de andere uitvoeringen en haalt een topsnelheid van meer dan 280 km/u op het circuit. Daarnaast zijn de voorspoiler, voorklep, zijskirts, achterspoiler, diffuser en motorkap vervaardigd uit koolstofvezel om het voertuiggewicht verder te verlagen.