Alpine lanceert A110 R Ultime

Om de wendbaarheid en bochtsnelheid verder te verhogen, werden de motor, het chassis, het remsysteem en de aerodynamica volledig herzien. De A110 R Ultime krijgt een nieuwe DCT6-transmissie die het extra vermogen aankan. De wielophanging werd compleet herzien en voorzien van nieuwe Öhlins TTX-dempers, die in hoogte verstelbaar zijn en een tweeweg hydraulische aanpassing hebben voor compressie en rebound. De speciaal ontworpen, gesmede lichtmetalen velgen zijn 18-inch vooraan (10 mm breder dan die van de A110 R) en 19-inch achteraan en zijn geoptimaliseerd voor een laag gewicht.

Het remsysteem werd verbeterd met grotere samengestelde schijven en remblokken die afkomstig zijn uit de autosport. De Michelin PS CUP 2-banden, speciaal ontwikkeld voor de A110 R Ultime, zorgen voor grip op het circuit.

De aerodynamica werd herzien, met een reductie van 160 kg neerwaartse druk vergeleken met de A110 R. Specifiek voor circuitgebruik is de A110 R Ultime uitgerust met een frontsplitter met flexibele lip, vinnen op de voorbumper en eindplaten op de achterbumper. Het koelsysteem werd geoptimaliseerd met twee luchtuitlaten op de motorkap die de luchtstroom omhoog leiden.

Verder beschikt de auto over een verstelbare biplane achtervleugel, een ducktail op de taillelijn en een vernieuwde achterspoiler. Al deze aanpassingen zorgen voor een optimale luchtweerstand en downforce, cruciaal voor hoge snelheden op het circuit.

De motor kreeg een ingrijpende upgrade met gesmede zuigers en nieuwe drijfstangen, rechtstreeks uit de autosport. De turbo werd verbeterd met een aangepaste compressorbehuizing en een nieuwe compressorwielconfiguratie. De motormapping is geoptimaliseerd voor 102 RON benzine, waarmee het maximale vermogen stijgt naar 254 kW (345 pk). Bij gebruik van 98 RON bedraagt het vermogen 325 pk.

De A110 R Ultime bereikt zijn piekvermogen bij 6.000 tpm en levert met de DCT6-transmissie een maximaal koppel van 420 Nm vanaf 3.200 tpm - dat is 80 Nm meer dan de A110 R Turini. De cijfers spreken voor zich: op de legendarische Nordschleife is de A110 R Ultime ongeveer 20 seconden sneller dan de A110 R. Daarmee begeeft hij zich in een categorie sportauto's die doorgaans over aanzienlijk meer vermogen beschikken.

Maatwerk

De exclusiviteit van de A110 R Ultime komt niet alleen tot uiting in zijn prestaties, maar ook in zijn design. Kopers krijgen de mogelijkheid om hun auto tot in de kleinste details te personaliseren. Dankzij samenwerkingen met namen zoals Sabelt en Poltrona Frau biedt Alpine via het Atelier Sur-Mesure-programma een brede keuze aan maatwerkopties.

Met een breed scala aan kleur- en materiaalcombinaties kunnen klanten hun A110 R Ultime volledig naar eigen smaak samenstellen. Het personalisatieprogramma biedt 28 carrosseriekleuren, tien tinten leer en veertien kleuren Alcantara®. Veel exterieurelementen, zoals de aerodynamische koolstofvezelonderdelen, de motorkap, het dak en de achterruit, kunnen worden uitgevoerd in carrosseriekleur.