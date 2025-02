Alpine viert 70-jarig bestaan met A110 R70

De A110 R70 is verkrijgbaar in tien carrosseriekleuren en biedt keuze uit vier interieurstijlen uit het personalisatieprogramma Atelier van Alpine. Standaard is de A110 R70 uitgerust met Michelin PS CUP 2-banden en een AkrapoviÄ-uitlaat. Voor de Brembo-remklauwen is keuze uit zeven kleuren. Op de wielkasten, dorpels en hoofdsteunen prijkt het logo van het 70-jarige jubileum; een genummerde plaquette benadrukt de exclusiviteit van deze editie in een oplage van 770 stuks. Als eerbetoon aan de Franse herkomst van Alpine is de Franse vlag subtiel verwerkt in de carrosserie en het interieur.

De nieuwe A110 GTS vervangt de GT- en S-versies en combineert het sportieve onderstel van de A110 S met het comfort van de A110 GT. Deze uitvoering is ontworpen om zowel op de weg als op het circuit de ultieme rijbeleving te bieden, zonder in te boeten op comfort.

Met de A110 GTS introduceert Alpine ook vijf nieuwe kleuren in het Atelier-programma. Dit zijn Bleu Paon en Orange Acropolis uit het 'heritage'-gamma en drie matte lakkleuren: Orange Solaire, Bleu Eclipse en Gris Acier.

De 300 pk sterke motor levert zijn 340 Nm koppel bij 6.300 tpm. Optioneel is een nieuw aerodynamisch pakket voor de GTS leverbaar, gebaseerd op dat van de A110 R, met een frontsplitter, zijskirts en een achterspoiler die op koolstofvezel steunt.

Optioneel voorziet Alpine de GTS ook van 18-inch GT Race-wielen met Michelin PS CUP 2-banden en Brembo-remklauwen met keuze uit zes kleuren. Het interieur is standaard bekleed met leder in de kleur GTS Gris. Het is optioneel voorzien van zwart lederen stoelen of kleurrijke Alcantara-racestoelen uit het Atelier-programma. Het Focal Premium-audiosysteem behoort tot de standaarduitrusting.