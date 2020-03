Nieuwe uitvoeringen voor Alpine A110

3 maart 2020 | Alpine zet belangrijke stappen voor het behalen van de lange termijndoelen en internationale groei met de verdere uitbreiding van het productaanbod. Met de nieuwe A110 L├ęgende GT lanceert Alpine de meest elegante A110 tot nu toe, terwijl extra exclusiviteit gewaarborgd wordt met de A110 Color Edition en het 'Atelier Alpine' personalisatieprogramma.

De nieuwe Alpine A110 Légende GT wordt gebouwd in een gelimiteerde, wereldwijde oplage van 400 exemplaren. Deze versie is gebaseerd op de A110 Légende en bezit unieke details voor het in- en exterieur die de elegante persoonlijkheid van de A110 Légende extra versterken. Het resultaat is de meest elegante A110 tot nu toe, die veeleisende sportwagenliefhebbers meer moet aanspreken.

Met de A110 Color Edition introduceert Alpine een serie van A110-modellen die in een exclusieve carrosseriekleur wordt aangeboden. De kleur van de Color Edition wordt jaarlijks gewijzigd, net als in de modewereld waarbij collecties ieder seizoen vernieuwd worden. Voor 2020 is de A110 Color Edition gebaseerd op de A110S, de sportiefste versie in de reeks, en uitgevoerd in de carrosseriekleur Jaune Tournesol. Deze uitvoering is vanaf nu tot het einde van 2020 te koop, waarna deze gele kleur uit het aanbod verdwijnt en de A110 Color Edition in een andere exterieurkleur zal worden aangeboden.

Met Atelier Alpine introduceert het merk ook een nieuw personalisatieprogramma. Behalve 29 nieuwe carrosseriekleuren die geïnspireerd zijn op kleuren uit de rijke historie van Alpine, is de Alpine A110 ook te personaliseren met nieuwe kleuren voor wielen en remklauwen.

De nieuwe Alpine A110 Légende GT, A110 Color Edition en Atelier Alpine worden geïntroduceerd onder leiding van de nieuwe Managing Director van Alpine, Patrick Marinoff. Met zijn jarenlange ervaring bij Europese premiumfabrikanten brengt de in Duitsland geboren Marinoff wereldwijde kennis met zich mee die ingezet wordt om het succes van Alpine in thuisland Frankrijk door te trekken naar alle continenten. De prijzen van de Alpine A110 Légende GT en A110 Color Edition volgen in een later stadium.

De A110 Légende GT, waarvan wereldwijd slechts 400 exemplaren beschikbaar zullen zijn, wordt aangeboden met keuze uit drie carrosseriekleuren: Argent Mercure (nieuw), Noir Profond en Bleu Abysse. Lichtgouden Alpine-logo's en 18-inch diamantgeslepen Serac-wielen, eveneens met lichtgouden afwerking, zorgen voor een fraai contrast met elke gekozen carrosseriekleur. Ook de witte LED-achterlichtunits en de verlichte instaplijsten met Alpine-logo zorgen voor een onderscheidende uitstraling.

In het interieur zijn de zesvoudig verstelbare Sabelt-comfortstoelen voorzien van amber lederen bekleding met bijpassend leder voor de deurpanelen. Bruin stikwerk, een bijpassende 12-uursmarkering op het stuurwiel en glanzende carbon elementen met een uniek koperweefsel creëren een fraai geheel. Verder is elke A110 Légende GT voorzien van een genummerde badge op de middenconsole. Het typische GT-karakter komt terug in de speciale, driedelige kofferset met hetzelfde kleur leder als de stoelen en die de opbergruimte achterin maximaliseert. Er is ook een extra opbergruimte tussen de stoelen te vinden.

De A110 Légende GT biedt extra gebruiksgemak en comfort bij langere ritten. Het onderstel en de aandrijflijn zijn gelijk aan die van de A110 Légende, terwijl de aluminium structuur, de plaatsing van de motor en dubbele wishbone-ophanging hetzelfde zijn als bij elke andere Alpine A110.

Het vermogen van de 1,8-liter turbomotor bedraagt 185 kW (252 pk). In combinatie met het bijzonder lage voertuiggewicht en de automatische transmissie met dubbele koppeling accelereert de A110 Légende GT in 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. De uitrusting van de A110 Légende GT is van topniveau, met onder andere een actieve sportuitlaat, opgewaardeerde Brembo-remmen, parkeersensoren, achteruitrijcamera en het Focal audiosysteem waarmee de indrukwekkende rijdynamiek wordt gecombineerd met prettige voorzieningen voor dagelijks gebruik.

De nieuwe Alpine A110 Color Edition is een speciale uitvoering met een exclusieve carrosseriekleur, die jaarlijks wisselt en gedurende een beperkte periode wordt aangeboden. Daarna verdwijnt die kleur uit het aanbod, waarna de Color Edition in een andere exclusieve carrosseriekleur wordt aangeboden, vergelijkbaar met de modewereld waarbij collecties ieder seizoen vernieuwd worden.

Voor 2020 is de A110 Color Edition gebaseerd op de A110S, de sportiefste versie in de reeks, en uitgevoerd in de opvallende carrosseriekleur Jaune Tournesol. Het onderstel en de aandrijflijn zijn hetzelfde als bij de Alpine A110S. Jaune Tournesol is geïnspireerd op de bekende Alpine-kleur uit het verleden die populair was in de jaren zestig en zeventig. De verfexperts van Alpine hebben de kleur subtiel verfraaid met moderne ingrediënten. De niet-metallic Jaune Tournesol lakkleur past bij de zwarte details van de A110S, zoals de Alpine-logo's, in de LED-koplampen en bij de 18-inch 'GT Race' lichtmetalen wielen. De remklauwen zijn afgewerkt in antraciet. Een dak van koolstofvezel is optioneel verkrijgbaar om het zwaartepunt te verlagen en het contrast tussen de gele carrosseriekleur en donkerdere stylingelementen te vergroten.

De driekleurige badges in het in- en exterieur zijn bij de A110 Color Edition vervangen door carbon en gele badges. Elders in de cabine matchen de grijze stiksels en gele 12-uursmarkering op het stuurwiel met de carrosseriekleur, net als de Alpine-logo's op de kuipstoelen. Een typeplaatje op de middenconsole verwijst naar de gelimiteerde oplage van de Alpine A110 Color Edition.

Net als de A110S is de A110 Color Edition 2020 voorzien van hoogwaardige Dinamica interieurbekleding, extra krachtige powerunit met 215 kW (292 pk) en nog scherper onderstel dan bij de andere A110-uitvoeringen. De sprint van 0-100 km/u vergt slechts 4,4 seconden geduld, terwijl de topsnelheid 260 km/u bedraagt.

Alpine Atelier is het nieuwe personalisatieprogramma van de Franse sportwagenfabrikant waarmee de A110 geheel naar eigen smaak kan worden geïndividualiseerd. Het aanbod omvat 29 nieuwe carrosseriekleuren, drie nieuwe kleuren voor de wielen en vier voor de remklauwen. De carrosseriekleuren zijn geïnspireerd op populaire Alpine-kleuren uit het verleden en subtiel verfraaid en gemoderniseerd door de experts van Alpine.

Van ingetogen grijs en gebroken wit tot levendig rood, knallend oranje en elegant blauw - het kleurenaanbod van de A110 is sterk uitgebreid. De auto is verder te personaliseren met nieuwe kleurstellingen (Blanc Brillant, Noir Brillant of Or Vif) voor de bestaande wieldesigns en remklauwen, die behalve de bestaande kleuren nu ook beschikbaar zijn in Gris Clair, Rouge Vif, Jaune Vif en Or Pâl. In de loop der tijd zal het aanbod van Atelier Alpine steeds verder worden uitgebreid.

Elke carrosseriekleur van Alpine Atelier heeft een meerprijs van 4.800 euro en wordt wereldwijd maximaal 110 keer geleverd op een A110 om exclusiviteit te waarborgen. Bovendien wordt de A110 met de hand gespoten in een speciale zone in de Alpine-fabriek in Dieppe.

De Alpine A110 SportsX is een ontwerpstudie die geïnspireerd is op het rijke erfgoed van Alpine in de rallysport. Het opvallende model is opnieuw het bewijs van de onuitputtelijke bron van inspiratie van het ontwikkelingsteam van Alpine. Net als de A110 Berlinette die in 1971 de Rally van Monte Carlo won, heeft de A110 SportsX een bredere carrosserie en een verhoogde rijhoogte ten opzichte van de andere A110-modellen. Het is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de design- en engineeringteams van Alpine, die met de 80 mm toegenomen breedte en 60 mm grotere bodemvrijheid een nieuwe vorm van sportiviteit onderzoeken.

De A110 Légende GT is het nieuwste gelimiteerde model van Alpine. De eerste was de Première Edition die in 2017 op de markt kwam en waarvan 1.955 exemplaren gebouwd zijn. Hiermee werd het bekende Franse sportwagenmerk na twee decennia door Groupe Renault geherintroduceerd. De A110 Première Edition die binnen vijf dagen was uitverkocht, werd opgevolgd door de ongelimiteerde uitvoeringen Pure en Légende. Dankzij de verschillende karakters van deze uitvoeringen spreekt de A110 een bredere doelgroep aan. De Pure is ontworpen om te excelleren op bochtige bergwegen, terwijl de Légende meer verfijning en raffinement toevoegt voor dagelijks gebruik en lange afstanden. Onderhuids zijn beide uitvoeringen voorzien van dezelfde aluminium structuur, turbomotor en wielophanging. Later werd het aanbod uitgebreid met de A110S, de sportieve topversie in de reeks.

