Atelier Alpine introduceert 3 nieuwe uitvoeringen

De driekleurige band over de neus en het dak verwijst naar de oorsprong van Alpine in Dieppe. Het driehoekige sneeuwvlok-motief wordt door Alpine gebruikt in de Formule 1 en endurance-races. Op zijn dak draagt de A110 de iconische A-pijl. De French Signature-uitvoering heeft een meerprijs van € 1.520,-, inclusief BTW.

De dubbele witte streep die vanaf de neus over het dak naar de achterzijde van de auto loopt, ademt de geest van historisch racen. Het getal 55 op de neus verwijst naar het jaar waarin Alpine door Jean Rédélé werd opgericht: 1955. De Racing Heritage-uitvoering heeft een meerprijs van € 1.520,-, inclusief BTW.

De US Racing 2023-uitvoering is gebaseerd op de A110 Pikes Peak die op 25 juni 2023 aan de 156 bochten tellende Pikes Peak-heuvelklim deelnam. Tijdens zijn debuut in deze Amerikaanse heuvelklim, schreef deze A110 Pikes Peak geschiedenis door meteen het record in zijn klasse te verbreken en op het podium te finishen.

De A110 Pikes Peak diende als voorbeeld voor de US Racing 2023-uitvoering, die exclusief is voorbehouden aan A110 modellen in de kleur Blanc Glacier of Blanc Irisé. De meerprijs bedraagt € 8.100,-, inclusief BTW.

De drie nieuwe uitvoeringen verrijken het personalisatieprogramma van Atelier Alpine, dat in 2021 werd gelanceerd voor klanten die hun A110 naar eigen inzicht wilden aanpassen. Binnen de bestaande modelreeks hebben klanten de exclusieve mogelijkheid te kiezen uit 15 verschillende Heritage-kleuren, gereserveerd voor een gelimiteerd aantal genummerde auto's (1 tot en met 110). Tevens is er een breed aanbod van wielen en remklauwen.