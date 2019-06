Alpine introduceert A110S

13 juni 2019 | Alpine introduceert de A110S. De lichtgewicht A110S onderscheidt zich met zijn grote vermogen, op sportiviteit gerichte onderstel en subtiele designelementen. De A110S is een echte Alpine, met twee zitplaatsen, een middenmotor met een vermogen van 215 kW (292 pk) en een gewicht van 1.114 kilogram en een nieuwe topsnelheid van 260 km/uur. De A110S is trouw aan de principes van Alpine: hij is licht, compact en biedt mede dankzij zijn wendbaarheid uitstekende prestaties op de weg. Tegelijk is het een vriendelijke, gemakkelijk te rijden sportauto. De Alpine A110S is te reserveren via de Alpine centres Soestdijk en Hengelo, levering start aan het einde van 2019. Prijzen worden later bekend gemaakt.

Met specifieke designelementen onderscheidt de A110S zich duidelijk van de andere versies. Nieuwe accenten op de carrosserie, zoals de gestileerde vlag op de C-stijlen in koolstofvezel en oranje, de in zwart uitgevoerde Alpine-letters op de achterzijde, oranje remklauwen en speciaal aan de 110S voorbehouden donkere 'GT Race'-wielen benadrukken het sportieve karakter van de A110S. Deze versie oogt gefocust met zijn verlaagde wielophanging en de optionele, matte carrosseriekleur Gris Tonnerre, exclusief voor de A110S, accentueert de sportiviteit van de A110S.

In het interieur heeft het blauwe stiksel van de andere versies plaats gemaakt voor oranje stikwerk. De zwarte Dinamica-bekleding van hemel, zonnekleppen en deurpanelen geven ook het interieur van de nieuwe A110S een sportieve uitstraling. De stoelen, eveneens voorzien van Dinamica, zijn van het merk Sabelt en wegen 13,1 kilogram per stuk. De rand van het stuurwiel is met leder en Dinamica bekleed en voorzien van een oranje markering van de rechtuitstand en afgewerkt met oranje stiksel. De pedalen en voetensteunen zijn vervaardigd uit aluminium en ook het interieur is voorzien van emblemen van een gestileerde vlag in koolstofvezel en oranje, net als die op de C-stijlen.

Kopers van de A110S kunnen hun auto laten uitrusten met een glanzend koolstofvezel dak. Dit benadrukt het sportieve karakter van de auto en verlaagt het gewicht van de auto met 1,9 kilogram. Andere opties zijn gesmede lichtmetalen Fuchs-wielen en koolstofvezel afwerking van de Sabelt-stoelen. Tot de standaarduitrusting behoren een Focal-audiosysteem, Alpine Telemetrics en parkeersensoren voor en achter.

De lichtgewicht carrosseriestructuur van de A110S is gelijk aan die van de andere versies van de A110. De unieke configuratie van het onderstel geeft de A110S zijn kenmerkende eigen karakter. De nieuwe schroefveren zijn 50% stijver en de schokdempers zijn daarop aangepast. De stabilisatorstangen, hol om gewicht te besparen, zijn zelfs 100% stijver dan die van de andere versies van de Alpine A110.

De geringere bodemvrijheid, 4 mm minder dan die van de andere versies, verlaagt het zwaartepunt van de auto. De aanslagrubbers van de vering zijn aangepast voor optimale beheersing van de carrosseriebewegingen. Het op sportiviteit gefocuste onderstel zorgt voor optimale dynamiek en een perfecte wegligging. Nieuwe wielen en Michelin Pilot Sport 4-banden (215 mm breed voor en 245 mm achter) met een speciale constructie en samenstelling geven de A110S meer mechanische grip. In samenhang daarmee is ook de elektronische stabiliteitscontrole aangepast, vooral in de Track-modus, voor de ultieme precisie en stabiliteit. Het systeem kan overigens volledig worden uitgeschakeld. Standaard is de A110S uitgerust met krachtige Brembo-remklauwen en hybride remschijven met een diameter van 320 mm, die op de andere versies van de A110 optioneel leverbaar zijn.

Met een 29 kW (40 pk) hoger vermogen dan de andere versies van de A110 is de A110S de snelste en krachtigste versie van het gamma. De karaktervolle 1,8-liter viercilindermotor is gebleven, maar de turbodruk is met 0,4 bar verhoogd om meer vermogen te leveren. Het maximumvermogen van 215 kW (292 pk) is beschikbaar bij 6.400 t.p.m., zo'n 400 t.p.m. meer dan het toerental waar de andere versies hun maximumvermogen leveren. Het maximumkoppel bedraagt 320 Nm en is beschikbaar van 2.000 tot 6.400 t.p.m. wat 1.400 toeren hoger is dan met de motor met 185 kW (252 pk). Daardoor is de A110S niet alleen sterker, maar levert hij het vermogen ook op een nog spectaculairdere manier. Het vermogen gaat via een Getrag-zevenversnellingsbak met dubbele koppeling naar de achterwielen. Een op het remsysteem gebaseerd e-differentieel zorgt dat de A110S zeer snel en efficiënt uit bochten accelereert, met slechts minimale wielspin.

Het hogere vermogen betekent dat de A110S een gunstigere verhouding tussen gewicht en vermogen en heeft van 3,8 kg per pk ten opzichte van 4,3 kg/pk voor de andere versies van de A110. De Alpine A110S sprint vanuit stilstand naar 100 km/uur in 4,4 seconden.