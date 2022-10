Alpine introduceert A110 R

Alpine heeft elementen uit de autosport overgenomen en aangepast voor de A110 R om het rijgedrag bij hoge snelheden te optimaliseren. Daarbij is gebruikgemaakt van een windtunnel en technieken die normaliter zijn voorbehouden aan de Formule 1. De specifieke achterspoiler die is opgehangen aan steunen in de vorm van een zwanenhals, de vlakke bodem met een diffuser en de wielen uit 100% carbon zorgen voor extra stabiliteit in bochten en bij hoge snelheden. De neerwaartse druk op de achterzijde van de A110 R is veel groter dan het A110 S Kit Aéro mogelijk maakt. Er is 29 kg extra neerwaartse druk op topsnelheid, wat de balans ook in snelle bochten verbetert. Tegelijk is de luchtweerstand met 5% gereduceerd (circuitmodus), waardoor de topsnelheid op een 285 km/u uitkomt.

De Alpine A110 R is ontwikkeld met het doel om het potentieel van de auto volledig te benutten met het beste evenwicht tussen neerwaartse druk en luchtweerstand. Daarom is de voorzijde van de A110 R voorzien van dezelfde carbon lamel als de A110 S, maar dan in combinatie met beweegbare kleppen in de voorste luchtinlaat. De kleppen genereren 14 kg extra neerwaartse druk op de vooras van de A110 R, terwijl de luchtweerstand tot een minimum is beperkt en de topsnelheid hoger ligt.

Alpine heeft ook de diffuser opnieuw ontworpen, niet alleen voor extra zuigkracht onder de auto, maar ook voor een opvallend uiterlijk; een technisch én esthetisch accent dus. De diffuser is gemaakt van koolstofvezel en glasvezel, wat het gewicht beperkt en tegelijk voldoet aan de aerodynamische eisen. Doordat de diffuser naar achter toe breder uitloopt, versnelt die de luchtstroming onder de auto, wat extra onderdruk genereert. Verticale flappen aan weerszijden beperken de turbulentie. De diffuser is ook afgeschermd van de wielen, die anders door hun rotatie verstoring van de luchtstroom kunnen veroorzaken. Verder zijn de vinnen groter en lager, waardoor ze de luchtstroom beter naar het einde van de diffuser geleiden. Tot slot verhogen de gestroomlijnde delen rond de achterwielophanging de efficiëntie van de diffuser en de vlakke vloer.

De achterspoiler is bevestigd aan steunen in de vorm van een zwanenhals. Dat accentueert het sportieve karakter en verbetert de aerodynamica aanzienlijk. Hoewel de achterspoiler qua vorm identiek is aan die van Alpine A110 S, zijn er wel verschillen. Zo staat de achterspoiler van A110 R verder naar achter en ligt die vlakker, wat ook weer bijdraagt aan het uitgekiende evenwicht tussen neerwaartse druk en luchtweerstand. Dankzij de zwanenhalssteunen werkt de achterspoiler effectiever en wordt voorkomen dat de lucht aan de onderzijde 'loskomt'. De stabiliteit bij hoge snelheden is gegarandeerd dankzij de extra 29 kg neerwaartse druk op de achteras op topsnelheid.

De Alpine A110 R is voorzien van specifieke zijskirts in carbon om de vlakke vloer als het ware te verbreden. Daardoor ontstaat minder turbulentie in de lengterichting langs de auto en stroomt de lucht efficiënter onder de auto door. De achterkant van de zijskirts loopt voor de achterwielkast omhoog om de lucht langs het wiel te leiden en het af te schermen van omgevingslucht. Dankzij de nieuwe zijskirts zijn de voorspoilerlip en de diffuser ook optisch met elkaar verbonden, terwijl de auto visueel nog lager oogt.

Dubbelwandige uitlaat

De ingenieurs en thermische experts van Alpine hebben ook het uitlaatsysteem verbeterd. De kenmerkende dubbele uitlaat van de A110 is voor de A110 R voorzien van een 3D-geprinte dubbele wand om de uitlaatgassen te isoleren en de omringende onderdelen te beschermen. De werking is eenvoudig: de buitenwand blijft koeler dan de binnenste pijp waar de uitlaatgassen doorheen stromen.

Hoewel een laag gewicht onderdeel is van het DNA van Alpine, hebben de ingenieurs het gewicht van de A110 R nog verder verlaagd, voor nog betere prestaties op het circuit en nog meer rijplezier op de openbare weg.

Koolstofvezel

Mede dankzij het veelvuldige gebruik van koolstofvezel, een materiaal dat op grote schaal wordt gebruikt in de Formule 1, weegt de Alpine A110 R nu 1.082 kg. Dat is 34 kg minder dan de A110 S. Met zijn gewicht-vermogenverhouding van 3,6 kg/pk sprint de A110 R vanuit stilstand tot 1.000 meter in 21,9 seconden, waarmee hij tot de snelste auto's in zijn klasse behoort.

De bagageklep aan de voorzijde (Alpine A110 heeft een middenmotor) is volledig uit koolstofvezel vervaardigd. Behalve de sportievere en karaktervolle uitstraling bespaart die ook 2,9 kg gewicht, wat weer bijdraagt aan de prestaties van de A110 R. Daarbij is de koolstofvezel bagageklep voorzien van twee luchtopeningen om de aerodynamica te optimaliseren.

De wielen zijn specifiek voor de A110 R ontwikkeld in samenwerking met fabrikant Duqueine en ontworpen met een drieledig doel: de prestaties van de auto verbeteren met een lager gewicht, geoptimaliseerde aerodynamica en betere koeling van de remmen. Voor een extra laag gewicht zijn de wielen volledig uit carbon vervaardigd, goed voor een gewichtsbesparing van 12,5 kg in vergelijking met de wielen van de A110 S. Daarnaast hebben de wielen een specifiek design, waarbij de voorwielen zijn meer open zijn en de achterwielen juist meer gesloten.

Hoewel het sportieve karakter van de Alpine A110 R wordt geaccentueerd door zijn technische kenmerken, draagt het design ook bij zijn uitgesproken karakter. De achterruit, die ook volledig uit carbon is vervaardigd en dus ondoorzichtig is, bedekt nu ook het motorcompartiment ter vervanging van de motorkap. In het midden van het paneel is het derde remlicht geplaatst. De luchtinlaten zijn voorzien van een klep om de motor gedoseerd van lucht te voorzien.

De Sabelt Track-kuipstoelen in de A110 R zijn eveneens volledig uit koolstofvezel vervaardigd en zorgen samen voor een gewichtsbesparing van 5 kg. Beide stoelen zijn uitgerust met zespuntsgordels.

Van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden

De Alpine A110 R wordt aangedreven door een 1,8-liter viercilinder turbomotor die gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. De krachtbron levert een vermogen van 221 kW (300 pk) bij 6.300 t/min en een maximumkoppel van 340 Nm is beschikbaar vanaf 2.400 t/min. Met de Launch Control-functie is een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden mogelijk. De topsnelheid bedraagt 285 km/u.

Onderstel

Het onderstel is 10 mm lager dan bij de A110 S, terwijl de bodemvrijheid met de verstelbare dempers nog eens 10 mm kan worden verminderd. Tevens is de stabilisatorstang aan de voorzijde 10% stijver en 25% stijver aan de achterzijde in vergelijking met die van de A110 S. De wielophanging is voor en achter ook 10% stijver geveerd. De specifiek voor de A110 R ontwikkelde schokdempers zijn hydraulisch verstelbaar om het weggedrag aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren. Via een ring met twintig standen is de kracht en snelheid bij compressie en ontspanning van de demper aan te passen.

Banden

De Alpine A110 R is standaard geschoeid met Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slickbanden in de maat 215/40 R18 op de vooras en 245/40 R18 voor de achterwielen. In combinatie met het exclusieve onderstel zijn deze banden geschikt voor zowel de openbare weg als het circuit. In vergelijking met standaardbanden bieden de semi-slicks meer stabiliteit en controle in de bochten (versterkte structuur, 15% meer grip, een langere levensduur op het circuit en meer dwarsversnelling mogelijk). Resultaat: een winst van 0,5 seconde per kilometer op het circuit.

Remsysteem

Het Brembo-remsysteem van de A110 R bestaat uit composiet remschijven (opgebouwd uit twee materialen) met een diameter van 320 mm voor en achter. Om te presteren op het niveau dat circuitgebruik vereist, hebben de ingenieurs een exclusieve remkoeling ontwikkeld. Vier specifieke onderdelen dragen hieraan bij. Een luchthapper op beide bovenste wieldraagarmen van de voorwielophanging en luchtkanalen in de bodemplaat geleiden koellucht naar de remschijven om die optimaal te koelen. Hierdoor is de effectiviteit van de remkoeling ruim 20% toegenomen.

Rijgedrag

Net als de andere A110-versies biedt de Alpine A110 R keuze uit drie rijmodi: Normal, Sport en Track. De respons van de motor op het gaspedaal, de mate van stuurbekrachtiging, de schakelprogramma's en de gevoeligheid van de ESC zijn per modus anders:

Normal combineert een soepel rijgedrag met een gunstig brandstofverbruik voor dagelijks gebruik.

Sport biedt een geoptimaliseerde aansturing van de motor en versnellingsbak voor een dynamisch en sportief rijgedrag: snelle reacties op het gaspedaal, mate van vertraging bij gas los, snel opschakelen, de mogelijkheid om meerdere versnellingen tegelijk terug te schakelen en hogere toerentallen bij terugschakelen ('double clutchen' - twee keer ontkoppelen en tussengas bij terugschakelen).

Track biedt voor rijden op het circuit snelle schakelovergangen via de schakelpeddels aan het stuur, terwijl de ESC een specifieke afstelling heeft om de grenzen op het circuit te verleggen. Naar wens is de ESC ook uit te schakelen.

Interieur

Het interieur van Alpine A110 R is volledig afgewerkt met microvezelstof, inclusief de bekleding van de deurpanelen. Rode lussen vervangen de traditionele deurgrepen, een knipoog naar de autosport. Ook het stuurwiel is bekleed met microvezel en afgewerkt met grijs stiksel. Het is een mix van stijl en authentiek efficiënt design voor een echt sportieve interieuraankleding.

De Sabelt Track-kuipstoelen in de A110 R zijn geïnspireerd op de stoelen die worden gebruikt in de autosport. Het unieke design, de carbonstructuur en de microvezel bekleding zijn duidelijke verwijzingen naar de autosport. Met zespuntsgordels bieden de stoelen ondersteuning aan bestuurder en passagier. De stoelen herinneren de inzittenden eraan vooral de veiligheidsgordels te dragen ('Seat Belt Reminder'). De bestuurdersstoel is in lengte en hoogte verstelbaar, terwijl de passagiersstoel op een vaste positie is gemonteerd. De letter A die op de hoofdsteunen is geborduurd, verwijst naar de unieke identiteit van deze Alpine.

Voor de A110 R heeft Alpine een specifieke plaquette met het silhouet van de auto ontworpen. Die is gemonteerd op de middenconsole.

Kleur van de A522

De introductiekleur van de Alpine A110 R is Racing Mat Blue. Het volledig van koolstofvezel gemaakte dak is uitgevoerd in glanzend zwart. Racing Mat Blue is de kleur van de Formule 1-auto van het Alpine F1 Team, de Alpine A522. Blauw, rood en zwart, carbon en microvezel: stuk voor stuk kleuren en materialen die verwijzen naar de autosport, de Formule 1 en Grands Prix.