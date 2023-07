Alpine presenteert A110 S Enstone Edition

De cockpit van de A110 S Enstone Edition met zwarte microvezel bekleding en grijs stikwerk bevat carbon delen die rechtstreek afkomstig zijn uit de werkplaats in Enstone. Het is voor het eerste dat authentieke componenten van carbon in een Alpine A110 zijn toegepast die met de ontwerptools, mallen en autoclaven van de F1-fabriek in Enstone geproduceerd zijn: de afdekking boven het instrumentarium met het Alpine logo, het deel op de middenconsole met Alpine F1 Team signatuur en het opbergvak.

Het exclusieve karakter van de Alpine A110 S Enstone Edition wordt versterkt met een plaquette met het serienummer, waarmee tevens de sportieve oorsprong van de cockpitmaterialen wordt benadrukt. Ook ontvangt elke eigenaar een authenticiteitscertificaat van de fabriek in Enstone, ondertekend door het BWT Alpine F1 Team.

De Alpine A110 S Enstone Edition is leverbaar met keuze uit twee matgrijze carrosseriekleuren: Gris Tonnerre en Argent Mercure. Beide grijstinten contrasteren met een matzwart dak en om het Britse erfgoed van Alpine te weerspiegelen, is het versierd met een Union Jack, verkrijgbaar in glanzend of mat ton-sur-ton zwart. De Union Jack wordt standaard geleverd in het Verenigd Koninkrijk en is optioneel in andere markten.

De sportieve elegantie van de A110 S Enstone Edition wordt verder onderstreept door de matzwarte 18-inch GT Race-wielen en zilverkleurige Brembo-remklauwen. De omhullende Sabelt Racing-sportstoelen zijn voorzien van exclusief Enstone Edition-borduurwerk en onderstrepen het sportieve DNA van deze gelimiteerde serie. Andere onderscheidende kenmerken zijn te vinden in de optionele Aero Kit en de in carbon uitgevoerde vlaggen op de achterste zijpanelen.