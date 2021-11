Alpine A110

Alpine A110 krijgt nieuwe uitvoeringen

24 november 2021 | Sinds de introductie in december 2017 is de Alpine A110 leverbaar geweest in diverse uitvoeringen, van de Alpine A110 Premiere Edition tot de Alpine A110 Legende GT. Nu onthult Alpine het vernieuwde A110 aanbod, bestaande uit de A110, A110 GT en A110 S. Deze versies zijn alle even puur Alpine, maar met een eigen karakter. Iedere Alpine A110 is licht en wendbaar, biedt verbeterde prestaties en wordt aangedreven door een 1,8-liter turbomotor in combinatie met een 7-traps Getrag-automaat met dubbele koppeling.

Info Deel Test Techniek Prijs Autokosten Forum