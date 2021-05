Alfa Romeo introduceert Giullia GTA-m

12 mei 2021 | De Alfa Romeo Giulia GTA is in GTAm-configuratie onthuld. Het brengt een van de namen in de geschiedenis van het merk terug: de Giulia GTA uit 1965. Het is een terugkeer naar de wortels van het merk dat 111 jaar geleden werd opgericht. Door het veelvuldig gebruik van ultralichte materialen is het gewicht van de Giulia GTA, in vergelijking met de Giulia Quadrifoglio, tot 100 kg verminderd. Hij wordt aangedreven door een 540 pk sterke Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor met een gewicht / vermogen-verhouding van 187 pk/L. Met het Launch Mode-systeem gaat hij in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u.

De ingenieurs van Alfa Romeo hebben de aerodynamica en het rijgedrag verbeterd en het gewicht verminderd volgens dezelfde richtlijnen als die van de Giulia GTA uit 1965. Om deze doelstellingen te bereiken is veel gebruik gemaakt van componenten in koolstofvezel en composietmaterialen. De aerodynamica is speciaal ontworpen om de neerwaartse kracht te vergroten. Deze technische expertise is, dankzij de synergie met Sauber Engineering, rechtstreeks afkomstig uit de Formule 1. Ze kregen aërodynamische aanpassingen zoals een nieuwe achterspoiler - verstelbaar in 4 standen in de GTAm- en de actieve frontsplitter die op de GTAm kan worden verlengd met maximaal 40 mm, bedoeld voor gebruik op het circuit.

Andere speciale kenmerken zijn het titanium AkrapoviÄ centrale uitlaatsysteem dat in de koolstofvezel-achterdiffusor is ingebouwd, en de 20-inch velgen met enkele borgmoer (voor het eerst bij een sedan) die voorzien zijn van speciaal geselecteerde Pilot Sport Cup 2 Michelin banden. Het aerodynamische onderzoek in de windtunnel beperkte zich niet tot de aerodynamische delen, maar richtte zich ook op de speciaal ontwikkelde, volledig gestroomlijnde bodemplaat. De GTA en GTAm profiteren ook van een speciale nieuwe diffuser die de downforce van de auto kan vergroten en zo een uitstekende wegligging bij hoge snelheden garandeert.

De wegligging is verbeterd door de voorwielsporen van de Quadrifoglio met 25 mm te verbreden en aan de achterkant met 50 mm. En dankzij een specifiek ontwikkelde ophanging (de voorkant met twee oscillerende armen, de achterkant met onafhankelijke multilinkveren).

Tenslotte bereikt de volledig van aluminium gemaakte Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor een vermogen van 540 pk. Dankzij het ontwikkelings- en kalibratiewerk van de Alfa Romeo-ingenieurs, bereikten ze een toename van 30 pk ten opzichte van de Giulia Quadrifoglio. Ook de luchtcirculatie in de koel- en transmissiecircuits van de motor is verbeterd.

Voor dit exclusieve model biedt Alfa Romeo een breed scala aan aanpassingen gericht op een unieke aankoopervaring, waaronder een experience-pakket met een Bell-helm in speciale GTA-kleurstelling die kan worden aangepast met het serienummer, een specifieke Goodwool-autohoes en toegewijde diensten. De GTAm wordt ook geleverd met racekleding van Alpinestars.

In Nederland zijn de prijzen van de Giulia GTA- en GTAm als volgt opgebouwd:

Giulia GTA € 222.112

Giulia GTAm € 226.888

De carrosserie heeft een front met nieuwe, grotere luchtinlaten en details in koolstofvezel. In het onderste gedeelte is de actieve splitter opnieuw ontworpen. Deze is alleen te vinden op de Giulia Quadrifoglio en is nu nog groter gemaakt. Op de GTAm kan hij nu 40 mm in lengte worden aangepast om een gunstige balans met de achterkant te garanderen. Aan de achterkant valt, vooral op de GTAm, de grote spoiler op. Met zijn aerodynamische profiel en 4 standen (hoge of lage luchtweerstand) van het middendeel is de auto ook hier aerodynamisch uitgebalanceerd.

Aan de zijkanten accentueren de carbonfiber sideskirts, het verbrede voorspatbord en het duidelijk zichtbare carbonfiber op de achterste wielkasten het "maatwerk" van de auto. De nieuwe 20-inch velgen met enkelvoudige borgmoeren zijn speciaal ontworpen. Het is een typische toepassing bij F1-auto's en is bijzonder voor straatauto's.

In het interieur vindt men volledige Alcantara-bekleding op het dashboard, de deurpanelen, het dashboardkastje, de zijstijlen en de centrale bekleding op de stoelen. Dit materiaal geeft de bestuurder grip en vermindert de vaak voorkomende reflecties van het dashboard en andere plastic componenten. Alcantara wordt nog uitgebreider gebruikt in de GTAm-versie. Daar is de achterbank verwijderd waardoor er ruimte overblijft voor een volledig gestoffeerd "bassin" met daarin specifieke plekken voor helmen en een brandblusser. In de nieuwe GTAm verschilt het interieur verder doordat het een rolbeugel heeft en geen achterdeurpanelen. De voordeuren worden geopend met "treklussen" (in dezelfde kleuren als de 6-punts SABELT veiligheidsgordels) in plaats van een handgreep; nog een extraatje dat typisch is geïnspireerd door de racewereld.

Het totale gewicht is tot 100 kg verminderd. Dit is bereikt dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen zoals koolstofvezel in de voorbumpers, spatborden, voorste wielkasten en de specifieke monocoque sportstoelen. Deze wijzigingen zijn bovenop de koolstofvezelcomponenten die al in de Giulia Quadrifoglio zijn opgenomen zoals het dak, de motorkap en de krukas. Het gebruik van aluminium is toegepast in de motor, deuren en ophanging. Op de GTAm is een polycarbonaat gebruikt in de zij- en achterruitframes, wat verder bijdraagt ​​aan de gewichtsvermindering.

Dankzij het Launch Mode-systeem duurt het 3,6 seconden om van 0 tot 100 km/u te accelereren. Anders dan de GTA, biedt de Giulia GTAm een ​​tweezitsconfiguratie met rolbeugel achter, maar heeft hij nog steeds typegoedkeuring voor gebruik op de openbare weg. In de GTA-uitvoering, met hetzelfde vermogen, biedt de Giulia 5 zitplaatsen.

Alfa Romeo heeft een ​​exclusief aankoopproces opgezet, waarbij klanten in persoonlijk contact staan met een merkambassadeur. De exclusiviteit wordt ook geaccentueerd door een ervaringspakket. Dit bevat onder meer een Bell-helm in speciale GTA-kleurstelling met een speciaal serienummer, een specifieke carrosseriekleur Goodwool-autohoes (aanpasbaar op verzoek) en exclusieve after-sales services. De GTAm wordt ook geleverd met volledige racekleding van Alpinestars. Tevens is er een uitgekiend scala aan aanpassingen beschikbaar, gericht op een unieke aankoopervaring.

