Alfa Romeo Giulia nu ook als GTA

2 maart 2020 | Ter gelegenheid van de 110e verjaardag verrast Alfa Romeo met de Giulia GTA.De lettercombinatie GTA staat voor 'Gran Turismo Alleggerita' (alleggerita is de Italiaanse term voor 'lichter gemaakt') en is ontstaan in 1965 met de komst van de Giulia Sprint GTA, een speciale versie van de Sprint GT. De als pure sportwagen ontworpen GTA werd dat jaar op de RAI-autotentoonstelling in Amsterdam gepresenteerd. Nu, in 2020, keert de naam GTA terug.

De Giulia GTA is direct herkenbaar aan zijn exclusieve design. Het uit titanium vervaardigde centrale uitlaatsysteem van AkrapoviÄ, dat in de carbon achterdiffusor is geïntegreerd, is nieuw, net als de 20-inch velgen met centrale bevestiging die voor het eerst op een sedan worden toegepast. De wegligging is verbeterd door zowel voor als achter de spoorbreedte met 50 mm te vergroten en een nieuwe set veren, schokdempers en silent-blocs voor de wielophangingssystemen te ontwikkelen. Bij de GTAm zijn de aerodynamische aspecten tot in het extreme geoptimaliseerd door toepassing van een grotere frontsplitter en een carbon achtervleugel.

De geheel uit aluminium vervaardigde Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor, die in standaardconfiguratie een maximum vermogen van 510 pk (375 kW) levert, behaalt in de Giulia GTA 540 pk (397 kW). Het van titanium gemaakte centrale uitlaatsysteem staat ook garant voor een onmiskenbaar sportief geluid. De Giulia GTAm is in staat om in 3.6 deconden van 0 naar 100 km/h te accelereren.

In het interieur van de GTA vallen diverse nieuwe details op, zoals de bekleding in 100% Alcantara op het dashboard, de portierpanelen, het handschoenenkastje, de portierstijlen en de middelste banen van de stoelen. In de GTAm-versie wordt op nog uitgebreidere schaal gebruikt gemaakt van Alcantara. Hier is de achterbank verwijderd, waardoor er ruimte is voor een volledig gestoffeerd 'bassin', voorzien van speciale ruimtes voor het opbergen van helmen en een brandblusser. In de nieuwe GTAm verschilt het interieur verder van de GTA doordat het over een rolbeugel beschikt en geen portierpanelen en achterbank bevat, terwijl de portieren met een riem worden geopend in plaats van met een handgreep.

De totale gewichtsvermindering bedraagt 100 kg, wat voor een belangrijk deel te danken is aan de toepassing van lichtgewicht materialen, waaronder carbon voor de cardanas, de motorkap, het dak, de voorbumper, de voorwielkasten en de binnenschermen van de achterwielkasten. In het interieur van de GTAm worden bovendien racestoelen met carbon schaal toegepast, in combinatie met zespunts Sabelt-veiligheidsgordels. Naast carbon zijn ook andere lichtgewicht materialen toegepast, zoals aluminium voor de motor, de portieren en de wielophanging, terwijl veel andere onderdelen in composietmaterialen zijn uitgevoerd. In de GTAm is daarnaast gebruik gemaakt van Lexan, een uniek hars uit de familie van de polycarbonaten. Dit ultralichte, rechtstreeks uit de racewereld stammende materiaal is gebruikt voor de constructie van de zij- en achterruitframes, wat een verdere gewichtsreductie opleverde. Het resultaat is een gewicht van ongeveer 1.520 kg.

Anders dan de GTA, is de GTAm een tweezits-configuratie die goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, Met zijn geprononceerde frontsplitter en grote carbon achtervleugel representeert de GTAm de ultieme expressie van sportiviteit. De GTA-uitvoering beschikt over hetzelfde vermogen, maar biedt plaats aan vier personen en heeft geen rolbeugel, terwijl de spoiler en frontsplitter zijn afgestemd op dagelijks gebruik op de openbare weg. De GTA heeft verder dezelfde portierpanelen, stoelen en ruiten als de Giulia Quadrifoglio.

De Alfa Romeo Giulia GTA en zijn ultrasportieve tegenhanger, de Giulia GTAm, worden in een beperkte serie van in totaal 500 stuks gebouwd. Na reservering volgt een één-op-één verkoopproces, waarbij een als merkambassadeur aangestelde productspecialist iedere klant van bestelling tot aflevering opvolgt.Elke nieuwe eigenaar ontvangt daarnaast een persoonlijk welkomstpakket met onder meer een Bell-helm in speciale GTA-kleuren, een complete raceset van Alpinestars, bestaande uit een overall, handschoenen en schoenen, plus een gepersonaliseerde Goodwool-autohoes voor het beschermen van zijn of haar GTA of GTAm. Naast diverse andere attributen voor de echte liefhebbers, omvat de exclusieve klantbeleving van Alfa Romeo ook een speciale rijcursus door de Alfa Romeo Driving Academy.

