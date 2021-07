Autotest | Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen. Bestaande automerken schakelen tergend langzaam over op elektrische aandrijving en die traagheid vormt een kans voor nieuwkomers. Een daarvan is het Chinese "Aiways". Wat heeft het eerste model van Aiways, de "U5", te bieden?

Als nieuwkomer moet Aiways een plek zien te veroveren op de markt. Dat doet Aiways op de klassieke manier: door heel veel waar voor heel weinig geld te bieden.

Het eerste model van Aiways, de U5, is namelijk een SUV die qua omvang vergelijkbaar is met een Ford Mustang MACH-E, Jaguar I-PACE of Mercedes-Benz EQC. Echter, afhankelijk van de uitvoering, kost de Chinees de helft! Vanuit een ander perspectief gezien: voor de prijs van een Volkswagen ID.4 of Skoda Enyaq iV biedt Aiways een nog grotere auto. In weer een ander opzicht: de elektrisch aangedreven U5 kost hetzelfde als een soortgelijke SUV met benzinemotor van andere merken.

De U5 is niet alleen groot, maar weet de buitenmaten ook om te zetten in heel veel binnenruimte. Sterker nog: de U5 biedt achterin meer beenruimte dan iedere andere auto in dit segment! Zelfs zeer lange volwassenen hebben achterin centimeters beenruimte over. Ook de ruimte voorin is riant, echter de voorstoelen zijn niet berekend op forse Hollanders. Zo zat de testrijder met de schouderbladen tegen de (niet verstelbare) hoofdsteunen en dat is uiterst oncomfortabel.

De ruimte voor passagiers gaat niet ten koste van de bagageruimte; ook die is enorm. Onder de bagageruimte is een extra bergruimte te vinden. Onder de extra bergruimte is zelfs nóg eens een extra ruimte! Toch is ook hier geen rekening gehouden met lange Europeanen, want de (elektrisch bedienbare) achterklep opent niet ver genoeg waardoor menigeen er het hoofd tegen stoot.

Om te voorkomen dat (vieze) laadkabels door de bagageruimte gaan zwerven, is onder de voorklep ook nog eens een bergruimte te vinden. Toch ontbreekt er ook bergruimte: de U5 heeft namelijk geen dashboardkastje. Voor de bijrijdersstoel zijn slechts twee bevestigingspunten te vinden waarop in de toekomst accessoires kunnen worden gemonteerd. Eén daarvan zou een dashboardkastje zijn.

Uitrusting

Om een auto voordelig aan te kunnen bieden kan een fabrikant bezuinigen op de uitrusting. Daar heeft Aiways echter niet voor gekozen. De U5 heeft elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming, een klimaatcontrolesysteem met twee zones, LED koplampen, camera's rondom, elektrisch bediende parkeerrem en sleutelvrije toegang. De portieren sluiten met een solide plof en de afwerkingskwaliteit is prima. Aiways geeft aan CO2-neutraal te produceren, maar rept met geen woord over milieuvriendelijke materialen zoals gerecycleerde materialen of vegan leder.

„Op de Aiways U5 is nooit ingeleverd op de specificaties of kwaliteit“

Alleen op het infotainment-systeem is bezuinigd. Aiways voorziet namelijk niet in een navigatiesysteem, maar laat dit over aan de smartphone van de bestuurder (middels Apple CarPlay of Android Auto). Voorin is daartoe een USB (A) aansluiting te vinden. Achterin zijn geen USB-aansluitingen of laadpunten aanwezig.

De eerste twee letters in de merknaam "Aiways" staan voor "artificial intelligence", ofwel kunstmatige intelligentie. De fabrikant wil zich namelijk gaan toeleggen op zelfrijdende auto's. Op dit moment beperkt die techniek zich echter tot slimme assistenten, alhoewel deze in de testauto met versie 1.7.0 van de software te wensen over laten. Een camera houdt het gezicht van de bestuurder en de gaten en waarschuwt wanneer deze wordt afgeleid. In de praktijk zijn deze waarschuwingen echter veelal onterecht. Wanneer de bestuurder over de schouder kijkt om te kunnen wisselen van rijstrook, klinkt vrijwel direct de hint om recht vooruit te kijken. Ook wie door de bocht kijkt in een klaverblad wordt direct gemaand recht vooruit te kijken.

De U5 kan automatisch remmen, sturen en "gas" geven, maar ook hier is de achterliggende kunstmatige intelligentie nog onvoldoende ontwikkeld. De computer is namelijk zo voorzichtig en laat zoveel ruimte tussen auto's, dat het systeem alleen bruikbaar is op vrijwel lege wegen. De camera die verkeersborden kan lezen pakt ook snelheidslimieten voor paralelwegen mee, waardoor steevast onterechte waarschuwingen klinken.

Elektrisch rijden

De prijs van een elektrische auto wordt voor een groot deel bepaald door de capaciteit van de batterij. En ook hier heeft Aiways niet bezuinigd! De U5 is voorzien van een 63 kWh sterke batterij, met actieve koeling en verwarming voor een maximale levensduur. Volgens een meting naar de WLTP-norm kan daarop 400 km worden afgelegd. In de praktijk bleek dit goed haalbaar, zelfs inclusief gebruik van de airconditioning en een haastige rit door storm en regen.

Opladen bij een snellader kan met 90 kW (20% tot 80% lading in 35 minuten). Op het laden thuis of bij een publiek laadpunt heeft Aiways wel bezuinigd. Hier bedraagt de snelheid 2.3 tot 6.6 kW en daardoor liggen de laadtijden tussen de 10 en 16 uur. Tijdens het laden wordt getoond hoe laat de accu vol is en hoeveel ampère wordt geleverd.

De elektromotor levert 190 pk / 310 Nm en brengt dat over op de voorwielen. Dit vermogen is beduidend minder dan dat van de eerder genoemde duurdere elektrische SUV's, maar in de praktijk presteert de U5 prima. Indien gevraagd is de U5 venijnig snel en verlangt de bestuurder zelden naar nog meer vermogen. Wat ontbreekt is een functie om met één voet te rijden. De U5 wint energie terug bij het loslaten van het stroompedaal, maar ook in de maximale stand is dat onvoldoende om het rempedaal onberoerd te laten. De rijgeluiden zijn gemiddeld voor een elektrische auto.

Weggedrag

Aiways meldt trots dat de U5 grotendeels is ontwikkeld door Europese specialisten Toch is het weggedrag absoluut niet Europees. Het onderstel voelt solide en het gevoel in het stuurwiel is ruim voldoende. Echter, in snel genomen bochten helt de U5 sterk over. Bij ronduit baldadig weggedrag gillen de banden het uit bij snelheden waarop de sportief afgestemde SUV's (die het dubbele kosten) nog geen krimp zouden geven. Toch is dit geen tekortkoming van de U5, maar slechts een keuze. Op slecht wegdek is de U5 namelijk uiterst comfortabel.

Conclusie

Bij het eerste product van een nieuw merk is soms goed merkbaar dat de fabrikant nog weinig ervaring heeft. En bij merken die voordelig willen produceren is vaak goed merkbaar waar is bezuinigd. Aiways vormt in beide gevallen een aangename uitzondering. Op de Aiways U5 is nooit ingeleverd op de specificaties of kwaliteit. De U5 heeft een grote accu en kan daarom serieuze afstanden afleggen en goed presteren. De uitrusting is modern en compleet.

Wel heeft de Chinese fabrikant soms ongebruikelijke keuzes gemaakt. Zo heeft de U5 geen dashboardkastje maar slechts ruimte voor opties, waarvan een dashboardkastje in de toekomst deel uit zou kunnen maken. Daarbij is zeer nadrukkelijk gekozen voor een comfortabel weggedrag, waardoor de stabiliteit beduidend minder is dan van Europese auto's. Dit is echter een keuze en geen tekortkoming.

Alhoewel de naam "Aiways" impliceert dat het merk specialist is op het gebied van kunstmatige intelligentie, is daarvan nu nog weinig te merken. De U5 is niet innovatief en biedt grofweg dezelfde functionaliteit als de concurrentie. Vooralsnog ligt de grootset kracht van Aiways daarom in dat waar China het beste in is: tegen een extreem lage prijs produceren.

plus Comfortabel

Extreem ruim

Voordelig in aanschaf en gebruik min Hoofdsteunen laag en niet verstelbaar

Slimme camera in de praktijk niet zo slim

Traag laden bij publieke laadpunten en thuis laden

