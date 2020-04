AIWAYS ontwikkelt laadrobot voor EV's

17 april 2020 | AIWAYS, een in Shanghai gevestigde aanbieder van oplossingen voor persoonlijke mobiliteit heeft in Europa en China zeven patenten ontvangen voor de ontwikkeling van zijn autonome oplaadrobot, inclusief het intelligente robotdesign en de oplaadmethode. Het apparaat, genaamd 'CARL', biedt een oplossing voor de problemen rond het opladen van een elektrisch voertuig (EV).

CARL is ontwikkeld met een capaciteit van 30 kWh en 60 kWh en kan elke EV met erkende oplaadnorm opladen. CARL laadt een EV-accu in minder dan 50 minuten tot 80% op en belooft zo een flexibele en zuinige oplaadoplossing aan privé- en zakelijke klanten alsook aan infrastructuurontwikkelaars en operators.

Nadat ze hun voertuig onderweg, thuis of op het werk hebben geparkeerd, kunnen EV-bezitters een CARL die zich in de omgeving bevindt via een smartphone-app oproepen en daarna weggaan. De robot vindt dan aan de hand van GPS-gegevens het voertuig in het gebied waarin het actief is, koppelt aan en begint deze automatisch op te laden. Als het oplaadproces is voltooid, gaat CARL op zoek naar de volgende gebruiker of keert terug naar zijn basisstation.

"In plaats van dat automobilisten op zoek moeten naar een oplader, worden zij door de oplader gevonden", zegt Alex Klose, Vice President for Overseas Operations bij AIWAYS. "We willen het bezit van een EV zo eenvoudig, gemakkelijk en plezierig mogelijk maken, en CARL levert een blauwdruk hoe EV's in de toekomst opgeladen kunnen worden."

