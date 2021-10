AIWAYS U5

Aiways U5 krijgt trekhaak

14 oktober 2021 | Aiways heeft een trekhaak geïntroduceerd voor de U5 SUV. De trekhaak kan, zodra hij is gemonteerd, op slot. En voor extra gemak kan hij worden losgekoppeld als hij niet in gebruik is. De elektrisch aangedreven U5 SUV heeft een trekvermogen van 1.500 kg (750 kg ongeremd).

