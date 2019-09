AIWAYS vestigt record

9 september 2019 | AIWAYS, de in Shanghai gevestigde aanbieder van oplossingen voor persoonlijke mobiliteit, heeft een epische, 15.022 kilometer lange autorit van China naar West-Europa afgelegd en daarmee een Guinness World Record in de wacht gesleept.De Guinness World Record voor 'de langste reis met een elektrisch voertuig (prototype)' werd behaald door het AIWAYS U5 Engineering Drive Team uit China. Dit team reed tussen 17 juli 2019 en 7 september 2019 in een AIWAYS U5 van de Xi'an, de hoofdstad van de Chinese provincie Shanxi, naar Frankfurt.

Tijdens deze 53 dagen lange tocht doorkruisten de twee prototypen van de U5 twaalf landen, waaronder China, Kazachstan, Rusland, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. De prototypen van de elektrische SUV's arriveerden op 7 september in Frankfurt, precies op tijd voor de internationale autobeurs IAA 2019.

Alexander Klose, executive vice president Overseas Operation bij AIWAYS: "Dit wereldrecord vertegenwoordigt een mijlpaal voor onze technici. Zij hebben een volledig elektrische SUV ontwikkeld die in staat is om tussen oplaadsessies honderden kilometers af te leggen door de meest uitdagende terreinen en afgelegen gebieden. Het feit dat we onder deze omstandigheden een wereldrecord hebben bereikt, getuigt van de kwaliteiten en mogelijkheden van de U5, en belangrijker nog, zijn geschiktheid voor Europese consumenten."

Winter Wang, de chief technological officer van AIWAYS: "Dit was een reis van epische proporties. De U5 kreeg te maken met enkele van de beste en slechtste wegomstandigheden die bestuurders in hun hele leven maar kunnen tegenkomen. Dit geeft blijk van de hoge kwaliteit van het werk dat is besteed aan de ontwikkeling van een auto die even geschikt is voor rijden in Shanghai als in West-Europa."

Het konvooi ging met zijn reis van start door de Chinese Gobiwoestijn om vervolgens de steppe van Kazachstan te doorkruisen. Beide gebieden ontberen een adequate infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's. Het hoge energieverbruik dat gepaard gaat met rijden over de vaak slechte wegoppervlakken in Kazachstan en het doorkruisen van de bergen van de Zuidelijke Oeral vertegenwoordigden eveneens een uitdaging voor de technici. Zij moesten regelmatig een beroep doen op stroombronnen met een laag spanningsniveau voor het nachtelijk heropladen van de prototypen. De technici maakten gebruik van deze ervaringen om de oplaadlogica van de U5 te optimaliseren en te zorgen voor compatibiliteit met een breed scala aan oplaadstandaarden en spanningsniveaus.

Het team van technici dat aan de rit deelnam stond daarnaast regelmatig in contact met het R&D-team in China om verslag uit te brengen over verschillende hardware- en softwarefuncties. Zij rapporteerden onder meer over het warmtebeheersysteem dat ten grondslag ligt aan de batterij met een vermogen van 65 kWh, de elektrische motor, onderdelen van de ophanging en dynamische eigenschappen.

Met de steun van de onafhankelijke testorganisatie TÜV Rheinland heeft AIWAYS recentelijk Europese homologatie bereikt voor alle productaspecten van de U5 in aanloop naar zijn introductie op de Europese markt in 2020. De U5 geeft aan waar AIWAYS voor staat: betaalbare, verbonden en emissievrije gezinsauto's leveren aan de Europese markt in 2020.