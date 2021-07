Aiways toont interieur U6

19 juli 2021 | Aiways, een nieuw automerk uit China, laat voor het eerst foto's zien van het interieur van de U6, die bedoeld is voor een jonger publiek. De foto's tonen een trendy en op gamen geïnspireerd ontwerp en een slimme cockpit vol technologie, connectieviteit en speelse functies.

Ontwerpers uit China, Japan en Duitsland hebben een interieur gecreëerd dat volgens hen zowel praktisch als futuristisch is en tot leven komt dankzij de keuze voor de kleurstelling 'blauw en roomwit' of 'zwart en oranje'. Een speciale editie van de Aiways U6 zal zijn voorzien van een interieur in een exclusieve zwart-blauwe kleurcombinatie gecombineerd met koolstofvezel elementen.

De sportstoelen voorin, een kruising van gamingstoel en een stoel van een piloot, staan beloven voor comfort en een stijlvolle uitstraling. Door het samenwerkingsverband met het Duitse audiomerk Magnat heeft Aiways hoofdsteunen kunnenontwikkelen met een geïntegreerd audiosysteem. De brede versnellingspook en het 2,1 meter lange panoramadak zouden doen denken aan een ruimteschip, terwijl het stuur de knoppen van een gamecontroller combineert met het dubelspaaks ontwerp van een formule E-auto.

De voertuigstatus, connectiviteitsfuncties en de audio- en videoapparatuur bevinden zich allemaal binnen handbereik via het randloze en centraal gepositioneerde 14,6-inch HD-bedieningsscherm. Een tweede, 8,2-inch scherm bevindt zich direct voor het stuur en loopt naadloos over in de ventilatieroosters aan weerszijden.

Een scala aan assistentiesystemen zorgt voor een hightech gevoel en een hoog gebruiksgemak van de Aiways U6. Tegelijkertijd beloven ze de bestuurder en de passagiers optimale veiligheid. Smart Cruise Control (SCC) met als extra Automatic Centering Control (ACC) houdt de auto in het midden van de rijbaan zonder dat de bestuurder daar iets voor hoeft te doen. Met Highway Assist (HWA) rijdt de auto met dezelfde snelheid als het voertuig voor hem (of met een ingestelde snelheid als er geen voertuig voor hem rijdt) bij het rijden op de snelweg met een snelheid tussen de 60 en 130 km/h. Wanneer HWA ingeschakeld is, kan de bestuurder ook gebruikmaken van de nieuwe functionaliteit Driver Confirmed Lane Change (DCLC) om automatisch van rijbaan te wisselen. Daarnaast heeft Aiways met de toevoeging van Remote Parking Assist (RPA) ook gedacht aan het parkeren op lastige plaatsen. Bij deze functionaliteit kan debestuurder de Aiways U6 op een afstand van maximaal tien meter met zijn smartphone inparkeren.

Prijzen en specificaties van de Europese versie van de Aiways U6 zijn op dit moment nog niet bekend.