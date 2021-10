Aiways onthult U6

28 oktober 2021 | Aiways onthult de U6, een volledig elektrische SUV coupé. Met het gepatenteerde 'sandwich'-energieopslagsysteem als basis en dankzij een compacte aandrijfeenheid is een lange wielbasis met korte overhangen mogelijk. De carrosserie is 52 mm langer dan die van de Aiways U5 en ziet er sportiever uit.

Twee horizontale ontwerplijnen verdelen de flanken in drie gedeeltes. De lijnen boven de wielkasten roepen associaties op met gespannen spieren en de hoge, oplopende taillelijn (de 'hyperspace jumping waistline', in het jargon van de ontwerpers) benadrukt het sportieve uiterlijk.

De geleidelijk aflopende voorruit en de dunne A-stijlen gaan over in het zwarte dak met zijn subtiele welving. Deze elementen accentueren het strakke ontwerp van de U6. De uitgesproken carrosserievorm draagt sportiviteit uit. ende donkere dorpels laten de zichtbare massa tussen de grote wielen kleiner lijken. Het zwarte dak bestaat grotendeels uit getint glas en is het stevigste glazen zonnedak dat de auto-industrie te bieden heeft.

De voorzijde van de U6 onderscheidt zich door twee horizontale vlakken. Het bovenste gedeelte wordt geflankeerd door op een waterval geïnspireerde koplampen, het lagere gedeelte is een mix van vorm en functie: opvallend zijn de grote koelinlaten met kleppen die gesloten kunnen worden voor een betere aerodynamica. Daaronder verhoogt een strakke frontsplitter de downforce voor een betere stabiliteit. De bovenste delen van de motorkap zijn geïnspireerd op de gestroomlijnde neus van een haai en bepalen zo het uiterlijk van de U6.

De horizontale vlakken van de voorzijde vergroot het gevoel van breedte. Het front van de U6 heeft een schuiner geplaatste voorruit dan de U5 en is ontworpen om de luchtweerstand te minimaliseren waardoor het voertuig efficiënter omgaat met de aandrijfenergie. De U6 heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26. Dit is aanzienlijk lager dan de 0,29 van de U5. Onopvallende carrosseriedelen zorgen voor een optimale luchtgeleiding. Zij scheiden de luchtstroom van de carrosserie en minimaliseren, evenals de achterdiffusor en spoiler, de luchtdrukvergrotende turbulentie.

Het aan de voorkant zichtbare haai-effect wordt voortgezet in de C-stijlen. Hun krachtige vorm lijkt op de vinnen van de roofvis. Aan de achterzijde bevindt zich een onopvallende spoiler, ook hier een samenspel van vorm en functie. De rand zorgt voor extra downforce boven de achteras en hij draagt bij om de stabiliteit bij hogere snelheden te verhogen. Onder de spoiler bevinden zich de achterlichten met een dunne LED-strook die over de gehele breedte van het voertuig loopt en de achterzijde omlijst. De vorm refereert aan de koplampen.

De 20-inch lichtgewicht aluminium wielen zijn uit een blok gefreesd en benadrukken de afwerking van het exterieur. De wielen zijn niet alleen opvallend vormgegeven, zij voeren ook de restwarmte af van het remsysteem.

