AIWAYS onthult U6ion

5 maart 2020 | AIWAYS, een nieuw automerk uit Shanghai, heeft het concept van een elektrische crossover-coupé onthuld. Met een focus op de beste aerodynamica in zijn soort, intelligente technologie en een sportief ontwerp licht de U6ion een tipje van de sluier op van de toekomst van het merk AIWAYS.

Het concept werd net voor de Europese introductie van het merk AIWAYS onthuld. Het broertje van de U6ion is de U5, een volledig elektrische SUV. Dit model zal in augustus verkrijgbaar zijn in een select aantal Europese markten. Beide voertuigen maken gebruik van het innovatieve MAS (More Adaptable Structure)-platform van AIWAYS. Dit systeem maakt de ontwikkeling mogelijk van elektrische voertuigen met een grote actieradius die passen bij een breed scala aan levensstijlen, functies en configuraties. De U6ion profiteert van het relatief lage gewicht van het MAS-platform en combineert dit met een lichte motor, lichte accu en licht interieur om de actieradius te vergroten.

De opvallende sportieve en gestroomlijnde ontwerpelementen van de U6ion zijn te danken aan de leiding van Ken Okuyama, de chief advisor for Design & Arts bij AIWAYS. Het team heeft een ontwerptaal ontwikkeld die de belichaming vormt van 'intelligente en vereenvoudigde technologie', het concept dat ten basis ligt aan de visie van AIWAYS op productontwikkeling.

De U6ion is speciaal ontwikkeld als crossover-coupé met een brede carrosserie en kenmerkt zich door sportieve en robuuste lijnen. De daklijn in fastback-stijl is voorzien van een glazen koepeldak dat in een scherpgerande C-zuil eindigt. Wijd uitlopende booghelften dragen bij aan het visuele spektakel dat begint met het strak vormgegeven en functionele voorspatbord, waarin diverse aerodynamische functies zijn opgenomen. Koplampen met ledverlichting en een unieke styling worden gecombineerd met een dagrijlichtsysteem met positielichten en richtingaanwijzers. Onder elke koplamp bevindt zich een onafhankelijke luchtinlaat die de luchtstroom naar het remsysteem voert om het te koelen.

De aerodynamische prestaties vormden een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerpteam van AIWAYS. Het achterspatbord en de spatschermen volgen de principes van pneumatische techniek. Hun haaienvinnen en sierlijsten dragen bij aan een effectieve scheiding van de luchtstroom om de luchtweerstand te verminderen. Aan de achterkant van het voertuig bevindt zich een tweekleurige gebogen spoiler die het strakke ontwerp van de U6ion accentueert. De tweekleurige sportwielen van 21 inch met een lage luchtweerstand zien er niet alleen opvallend uit, maar zorgen ook voor een uitmuntende warmteafvoer en optimale aerodynamische prestaties. Ze hebben daarnaast een relatief laag gewicht. De combinatie van deze details verlenen de U6ion een weerstandscoëfficiënt van 0,27.

Het interieur geeft blijk van de technologische focus van het ontwerp van de U6ion. Lichte accenten, opvallende kleuren en interessante details benadrukken de sportieve stijl van het exterieur. Wanneer de bestuurder voor het eerst plaatsneemt, wordt die begroet door een rechthoekig multifunctioneel sportstuur dat direct het prestatievermogen en het doel van het voertuig benadrukt. Achter het wiel bevindt zich een zwevend instrumentenpaneel met een omvang van 7 inch dat de bestuurder van essentiële rij- en systeeminformatie voorziet. De pook van de uniek vormgegeven versnellingsbak ontleent zijn inspiratie aan de gashendels die in motorjachten worden aangetroffen.

De deurgrepen met lussen in racestijl vullen de vier ingebouwde sportzittingen perfect aan. Passagiers op de achterbank kunnen gebruikmaken van veiligheidshandgrepen achter de voorstoelen. De lussen aan deze handgrepen benadrukken het exclusiviteitsgehalte van de auto.

De U6ion maakt voor de bediening van de voertuiginstellingen en het multimediasysteem gebruik van een vrijstaand 14,6 inch touchscreen dat op een centrale plek in het dashboard is ingebouwd. Op het dashboard is een 'robotje' gemonteerd. Deze human-machine interface (HMI) is dankzij geavanceerde functionaliteit voor spraakherkenning in staat om met de inzittenden te praten en hun gesproken instructies uit te voeren. Het robotje kan worden gebruikt voor de bediening van diverse voertuig- en entertainmentfuncties. Onder de schakelbak zijn toegankelijke bedieningsmechanismen aangebracht die gebruikmaken van capacitief aanraakglas.

Eigenaars van de U5 kunnen hun personaliteit benadrukken dankzij deurpanelen met aanpasbare achtergrondverlichting. AIWAYS heeft aan alle mogelijke weersomstandigheden gedacht en capsuleparaplu's in de deuren opgeslagen.

Diverse innovatieve opslagoplossingen geven blijk van de doelmarkt van de U6ion. Tussen de inzittenden op de achterbank zijn opslagruimtes voor drones en afstandsbedieningen te vinden. Daarmee missen gebruikers van de U6ion nooit een kans om het perfecte plaatje te schieten. In de kofferbak heeft AIWAYS een verborgen compartiment aangebracht voor de snelle en eenvoudige opslag van een elektrische scooter, een moderne oplossing voor woon-werkverkeer op korte afstand.

De technici van AIWAYS zien het gebruik van bestuurdersassistentiesystemen (ADAS) als de sleutel tot veiligheid. De U6ion is voorzien van alle ADAS- en hulpsystemen die in de U5 te vinden zijn, waaronder Auto Emergency Brake (AEB), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent High Beam Control (IHBC), Lane Keeping System (LKS) en vermoeidheidsdetectie.

