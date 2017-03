Autotest | Autokopers hebben soms onmogelijke wensen. Ze willen een auto die ruim en functioneel is, maar ook stoer en begeerlijk. Ze willen een auto die groot en sterk is, maar ook zuinig en milieuvriendelijk. Uiteraard moet de auto de nieuwste techniek bieden, maar tegelijkertijd moet de prijs scherp zijn. De nieuwe Peugeot 5008 belooft af te rekenen met al die schijnbare tegenstrijdigheden.

De eerste Peugeot 5008 was een MPV, ofwel een "Multi Purpose Vehicle". Bij een MPV draait alles om ruimte en praktische mogelijkheden. Maar in de loop der jaren kregen deze functionele en daarom veelal vierkante auto's een wat suf imago. Ze werden gezien als "familiebusjes" waar kraak noch smaak aan zat.

Daarom werd de SUV, ofwel "Sport Utility Vehicle" steeds populairder. Deze auto's hebben de stoere uitstraling van een terreinauto en worden daarom als vanzelf geassocieerd met actie en avontuur (zelfs als ze voor dezelfde saaie ritjes worden gebruikt als de MPV).

De nieuwe 5008 is nog ruimer en nog functioneler dan de vorige, maar heeft voortaan de uitstraling van een SUV. Bovendien: de SUV is wereldwijd het meest populaire type auto en op die manier kan Peugeot de 5008 overal verkopen.

Vormgeving

De volgende stap is de prijs. De klant wil zo min mogelijk betalen en daarom blijft het bij een stoer uiterlijk. De 5008 is geen terreinauto. En om de prijs laag te houden is de 5008 onderhuids gebaseerd op een bestaand model. Het platform van de Peugeot 3008 is met 16.5 cm verlengd en samen met extra overhang werd de 5008 19 cm langer.

Bovendien paste Peugeot de vormgeving aan. Met name de langgerekte achterruiten geven de 5008 een iets elegantere uitstraling. Daarbij is ook het front op details anders. Volgens Peugeot delen de 3008 en 5008 "slechts" 70% van de onderdelen, maar in feite zijn er meer gelijkenissen omdat sommige onderdelen van de 5008 van een andere leverancier komen en voor het gemak ook als "uniek voor de 5008" worden bestempeld.

Ruimte

Wat de 5008 echt anders maakt, is de opzet van het interieur. De extra lengte is gebruikt voor een derde zitrij, waarmee de 5008 een zevenzitter is. Wanneer de achterste twee zitplaatsen niet in gebruik zijn, kunnen ze handig worden opgevouwen in de vloer. Wanneer ze voor langere tijd niet in gebruik zijn, kunnen ze zelfs worden uitgenomen (11 kg per stuk) en dat levert 40 liter extra bagageruimte per stoel op.

Doordat de deurpanelen veel dunner zijn dan die van de 3008, biedt de 5008 meer ruimte in de breedte. Daarom biedt de 5008 geen twee, maar drie stoelen op de tweede zitrij ("achterbank"). Deze stoelen staan bovendien op rails. Wanneer alle inzittenden inschikken, is de 5008 daadwerkelijk als zevenzitter te gebruiken.

Reken echter niet op de ruimte of het comfort van grotere MPV's. Bovendien beperken een bolling in het dak boven de derde zitrij en een eventueel panoramadak de hoofdruimte sterk. Ook de goedbedoelde vliegtuigtafeltjes op de tweede zitrij bieden meer hinder dan gemak, omdat ze veel te laag zitten en volwassenen in de knieën prikken.

iCockpit

Kenmerkend voor iedere nieuwe Peugeot is de zogenaamde "iCockpit". Dit betekent dat de bestuurder achter een zeer klein stuurwiel zit. Een eerste voordeel daarvan is dat de klokken bovenop de stuurkolom staan en veel beter afleesbaar zijn. Daarbij wordt de bestuurder in een actieve zitpositie gedwongen, waardoor hij/zij automatisch betere controle over de auto heeft.

Alleen de beleving van de iCockpit kan al een reden zijn om voor een Peugeot te kiezen. Echter, het gevoel is anders dan in de conventionele modellen (208 / 308) omdat de 5008 hoog is. Het sportwagen-gevoel ontbreekt daarom. Wat ook ontbreekt, is het machtige SUV-gevoel. Daarvoor is de zit juist weer te diep.

De 5008 biedt alles wat mag worden verwacht op het gebied van luxe en veiligheid. De bediening is echter uniek. Zowel het beeldscherm op de stuurkolom als het centrale beeldscherm in het dashboard schitteren met animaties en soms bijna futuristische vormgeving. Dit doet overigens geen afbreuk aan de bruikbaarheid of afleesbaarheid: die is prima.