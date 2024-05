XPENG maakt prijs G6 bekend

De G6 RWD Standard Range (190 kW/258 pk, 440 Nm) kan snelladen met maximaal215 kW, de RWD Long Range (210 kW/286 pk, 440 Nm) en AWD Performance (350kW/476 pk, 660 Nm) met de grotere accu met maximaal 280 kW. Laden aan eenpublieke of privélaadpaal kan met 11 kW (3-fasen).

Alle versies hebben een topsnelheid van 200 km/u; de sprint van 0 naar 100km/u leggen ze af in respectievelijk 6,9, 6,7 en 4,1 seconden. De G6 is 4,75meter lang, 1,92 meter breed, 1,65 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,89meter. De bagageruimte meet 571 liter; met de achterbank plat wordt dat 1.374liter.

Alle versies van de G6 hebben 20-inch velgen met Michelin-banden, een glazenpanoramadak, meervoudig verstelbare, verwarmde en met leatherette bekledestoelen rondom, geventileerde voorstoelen, een verwarmd stuur, 4 USB-poorten, 250W-inductielaadpunten voor smartphones, een 960W-audiosysteem met 18 speakersen een uitgebreide bibliotheek met muziek-, video-, entertainment- en socialmedia-apps. Het infotainment van de G6 draait op de nieuwste versie van XPENG'sbesturingssysteem Xmart OS, dat regelmatig met gratis over-the-air updateswordt geüpgraded. Om de elektrische prestaties en het rijbereik in dewinter te verbeteren, is een warmtepomp standaard. Ook is het mogelijk om de G6te gebruiken om andere apparaten te voorzien van stroom (V2L).

De enige beschikbare opties zijn een elektrisch uitklapbare trekhaak voor€ 1.190 en een andere exterieurkleur dan Arctic White voor € 800:Graphite Gray, Midnight Black, Silver Frost of de introductiekleur FieryOrange. Voor de interieurkleur is er keuze uit Black of Diamond Grey.