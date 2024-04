XPENG introduceert G6

De G6 staat op de nieuwste generatie van XPENG's EV-platform (SEPA 2.0) dat net als dat van grote broer G9 gebaseerd is op 800 volt-technolgie. Hierdoor is de G6 in staat om snel op te laden bij een snellaadstation, met een laadvermogen van maximaal 280 kW. De batterij opladen van 10 tot 80% neemt daardoor onder ideale omstandigheden minder dan 20 minuten in beslag. Kopers van een G6 kunnen kiezen voor een accu (LFP) van 66 kWh met 435 km WLTP-rijbereik of een accu (NCM) met een netto capaciteit van 87,5 kWh en 550 tot 570 km WLTP-rijbereik. Standaard heeft de G6 achterwielaandrijving, maar de grootste accu is te combineren met vierwielaandrijving. De RWD Standard Range levert 190 kW / 258 pk en 440 Nm, de RWD Long Range komt tot 210 kW / 286 pk en 440 Nm. De AWD Performance levert dankzij twee elektromotoren 350 kW / 476 pk en 660 Nm, waarmee de sprint van 0 tot 100 km/u in 4 seconden achter de rug is. De topsnelheid van alle versies ligt op 200 km/u.

Uitrusting

Dankzij een wielbasis van 2,89 meter en een slim interieurontwerp belooft de G6 voldoende aan been- en hoofdruimte, ook voor langere Europeanen. De bagageruimte meet 571 liter. In het interieur zijn materialen gebruikt met een afwerkingsniveau dat al bekend is van de P7 en G9. Het infotainmentsysteem van de G6 draait op de nieuwste versie van XPENG's besturingssysteem Xmart OS en biedt standaard alle XPILOT-rijhulpsystemen die XPENG in huis heeft. De belangrijkste rij-informatie bevindt zich recht voor de bestuurder op een 10,2-inch display, alle andere functionaliteiten zijn te bedienen via een centraal 14,96-inch scherm. Zoals gebruikelijk bij XPENG zal het systeem updates ontvangen via internet, zodat de eigenaar geen enkele extra inspanning kosten.

Elke G6 heeft 20-inch velgen met Michelin-banden, een glazen panoramadak, geventileerde voorstoelen, een elektrisch verwarmd stuur, 4 USB-poorten, 2 50W-inductielaadpunten voor smartphones, een 960W-audiosysteem met 18 speakers en een bibliotheek met muziek-, video-, entertainment- en social media-apps. Een warmtepomp is standaard. Ook is het mogelijk om de G6 te gebruiken om andere apparaten te voorzien van stroom (V2L). De enige opties zijn een elektrisch uitklapbare trekhaak (met een trekgewicht van 1.500 kg) en een aantal exterieurkleuren.

Bestellen

De G6 is vanaf mei 2024 te bestellen en staat in de zomer bij de Nederlandse XPENG Stores. Elke G6 krijgt 7 jaar of 160.000 km garantie.