Volvo toont S90 Ambience Concept

23 april 2018 | Volvo presenteert met de Volvo S90 Ambience Concept een auto die door middel van visuele elementen, geluid en geuren het welzijn van de inzittenden naar een ongekend hoog niveau tilt. De wereldpremière van de Volvo S90 Ambience Concept vindt plaats tijdens de Beijing Auto Show (25 april t/m 4 mei) en is gebaseerd op de luxe chauffeursauto S90 Excellence met drie zitplaatsen. De passagiers in de Volvo S90 Ambience Concept kunnen met een intuïtieve smartphone-app de atmosfeer in de auto beïnvloeden. Er is keuze uit zeven visuele thema's, met een bijpassend palet aan audio en geuren.

"De Ambience Concept herdefinieert luxe en gaat verder dan alleen materiaalgebruik. Dit is een auto die verbinding maakt met de zintuigen", aldus Robin Page, Senior Vice President Design bij Volvo Cars. "Het design speelt in op hoe mensen zich in de auto voelen en geeft hen de mogelijkheid om hun stemming positief te beïnvloeden". De visuele elementen in het plafond van de auto veranderen op basis van het gekozen thema. Er is keuze uit onder meer Northern Lights, Scandinavian Forest, Swan Lake, Archipelago en Rain. Elk thema heeft zijn eigen sfeer, van ontspannend tot verkwikkend. Het thema Nocturnal biedt rust en het thema Freedom geeft een frisse energie-boost.

Bijpassende audio is te horen via de luidsprekers van het Bowers & Wilkins audiosysteem in de auto, bestaande uit onder meer kleine tweeters in de hoofdsteunen voor een unieke geluidservaring. Elk thema is gekoppeld aan een van de vier geuren, gemaakt door Byredo, die via een dispenser voor in de auto het interieur binnenkomen.

"We staan bekend om onze Scandinavische benadering van design, waarbij de mens centraal staat. Daarnaast zijn we toonaangevend op het gebied van veiligheidstechnologie", zegt Page. "De Ambience Concept onderstreept beiden en toont onze focus op het welzijn van de inzittenden, dat begint met veiligheid maar omvat ook comfort in de breedste zin voor de inzittenden".

Hoewel de Volvo S90 Ambience wordt gepresenteerd als studiemodel, heeft Volvo Cars de ambitie om alle voorzieningen daadwerkelijk toe te passen in de S90 Excellence, om zo het Excellence-pakket completer te maken, vooral in China. In 2017 verkocht Volvo voor het eerst meer dan 100.000 auto's in China. Dit resultaat was een belangrijke bijdrage aan het vierde opeenvolgende jaar van verkoopgroei en groei van het bedrijf.

"De Ambience Concept is primair voor de Chinese markt ontwikkeld en biedt een contrast met de soms hectische stedelijke omgevingen van China", aldus Martin Andersson, senior commercieel productmanager bij Volvo Cars' Special Vehicles-afdeling, die verantwoordelijk is voor het Excellence-gamma. "De S90 Ambience Concept zal onze premium merkwaarden in deze belangrijke regio versterken".