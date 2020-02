Volvo introduceert vernieuwde S90 en V90

21 februari 2020 | Volvo introduceert de vernieuwde Volvo S90 en Volvo V90 (Cross Country). Onder meer het interieur van deze modellen is verfijnd en voorzien van een geheel nieuw, modern audiosysteem van Bowers & Wilkins. Ander nieuws is dat de Mild hybrid-aandrijflijn vanaf nu beschikbaar is voor alle Volvo-modellen.

De designers van Volvo hebben ook de voor- en achterzijde van de Volvo S90 en Volvo V90 verfijnd. Zo zijn de mistlampen, het onderste gedeelte van de voorbumper en de spoiler opnieuw ontworpen. Het meest opvallende aan de V90 (Cross Country) is het geheel nieuwe design van de Full-LED achterlichten, voorzien van dynamische richtingaanwijzers. Ook zijn er nieuwe carrosseriekleuren en optionele lichtmetalen wielen om de modellen nog verder te personaliseren.

Het uitgebreide, nieuwe Bowers & Wilkins audiosysteem in de Volvo S90 en Volvo V90 belooft een betere geluidskwaliteit. Dat is te danken aan de verbeterde versterker, de automatische 'noise cancellation' en een nieuwe toonregeling die de wordt afgestemd op bepaalde muziekgenres.

Ook nieuw in het interieur is de Advanced Air Cleaner met een PM 2,5 fijnstofsensor. De bestuurder kan op het scherm in het midden van het dashboard de luchtkwaliteit in de auto in de gaten houden. Desgewenst kan de Advanced Air Cleaner de lucht in het interieur binnen een paar minuten ontdoen van zelfs de kleinste fijnstofdeeltjes.

Het nieuwe audiosysteem van Bowers & Wilkins en de Advanced Air Cleaner zijn ook leverbaar op de Volvo 60-serie, die eveneens gebaseerd is op de Scalable Product Architecture (SPA).

Alle modellen van de Volvo 90- en 60-serie zijn nu achterin voorzien van dubbele USB-C-aansluitingen in plaats van 12-voltaansluitingen. In de meeste versies is nu ook de draadloze oplaadfunctie voor smartphones beschikbaar.

Voor het interieur van de Volvo 90- en 60-serie is de exclusieve handgemaakte wollen stoelbekleding leverbaar die Volvo vorig jaar introduceerde in de Volvo XC90. Voor de meest luxe uitvoeringsniveaus biedt Volvo een interieur dat geheel vrij is van leder.

Naast het plug-in hybrid programma van Volvo wordt een nieuwe plug-in hybride variant aan het V90 gamma toegevoegd. Vanaf de zomer van 2020 komt de T6 Plug-in hybrid het programma versterken. De 340 pk vermogende T6 Plug-in hybrid zal samen met de 390 pk sterke T8 Plug-in hybrid de best verkopende motorisatie zijn binnen de V90 modelreeks.

Volvo breidt het aanbod van zijn Mild hybrid 48-volt aandrijflijn uit naar alle Volvo-modellen. Volvo introduceerde de technologie in de Volvo XC90 en XC60. De aandrijflijnen zijn nu niet alleen in alle versies van de Volvo 90- en 60-serie leverbaar, maar ook in de XC40.

De Volvo-modellen met Mild hybrid technologie zijn volgens de maker tot 15 procent zuiniger en schoner dan de niet-geëlektrificeerde versies. Met de elektronische regeneratiefunctie remt de auto af zodra de bestuurder het gas loslaat. De bewegingsenergie van de auto wordt teruggewonnen en als elektriciteit opgeslagen in de accu, om later de elektromotor te voeden. Dat zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder emissies.

