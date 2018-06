Volvo S90L Excellence nu ook in Nederland

31 mei 2018 | De Volvo S90L Excellence is het nieuwe vlaggenschip van Volvo. Deze luxe limousine met vier individuele zitplaatsen biedt extra beenruimte achterin dankzij de twaalf centimeter langere wielbasis. De S90L Excellence is leverbaar voor 106.380 euro.

De Volvo S90L Excellence is gebaseerd op een volledig uitgeruste Inscription-uitvoering van de S90. De uitrusting is verder uitgebreid met een verstelbare voetensteun, uitklapbare tafeltjes, extra lederen afwerking en tablethouders aan de voorstoelen. De comfortabele nappalederen stoelen met comforthoofdsteunen achterin zijn via een touchscreen afzonderlijk elektrisch te verstellen en voorzien van verwarming, ventilatie en massagefuncties.

Kristallen glazenset van Orrefors De S90L Excellence is verder voorzien van extra geluidsisolatie, een tunnelconsole met gekoelde bergruimte, een groot en elektrisch bedienbaar glazen panoramadak, 4 zone airconditioning met touchscreen bediening en verlichte bekerhouders die te verwarmen én te koelen zijn. Kristallen glazen van de gerenommeerde Zweedse glasmaker Orrefors geven een extra luxe dimensie aan het premium interieur.

De limousine is herkenbaar aan de verchroomde B- en C-stijlen en Excellence-logo's op de achterklep en op de sierlijsten. De beschikbare kleuren zijn Magic Blue, Bright Silver, Osmium Grey, Onyx Black, Crystal White, Mussel Blue, Luminous Sand, Maple Brown en Pine Grey.

Volvo levert de S90L Excellence uitsluitend met de plug-in hybride T8 Twin Engine-aandrijflijn, met een vermogen van 286 kW (390 pk), vierwielaandrijving (AWD) en een achttraps Geartronic-automaat. Afstanden tot 41 kilometer zijn volledig elektrisch af te leggen. De aandrijflijn zorgt voor een CO2-uitstoot van 52 g/km (NEDC).