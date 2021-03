Volvo

Volvo V90 aangepast voor modeljaar 2022

15 maart 2021 | Volvo komt na een facelift in modeljaar 2021 opnieuw met een aanpassing voor de 90-serie. Voor modeljaar 2022 krijgen de S90, V90 en V90 Cross Country het nieuwe Android-infotainmentsysteem met Google-functies en een reeks nieuwe ADAS rijhulp- en comfortsystemen. Voor de Volvo XC90 is een B6 AWD Mild Hybrid motorvariant verkrijgbaar met een trekgewicht van 2.700 kilogram. De Volvo S90, V90, V90 Cross Country en XC90 modeljaar 2022 zijn per direct te bestellen.

