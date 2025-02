Volvo V90

Volvo kondigt V90 T8 Ultra Executive Edition aan

6 februari 2025 - Na bijna een decennium loopt de levenscyclus van de Volvo V90 ten einde. In september van dit jaar stopt de productie. Om het model op passende wijze uit te faseren, introduceert Volvo voor het modeljaar 2026 de V90 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Executive Edition. Dit is de enige variant die nog beschikbaar zal zijn in het nieuwe modeljaar.