Volkswagen Tiguan Allspace nu ook als R-Line Black Style

20 augustus 2019 | De Volkswagen Tiguan Allspace is er nu ook als R-Line Black Style. Zoals zijn naam al doet vermoeden, is deze extra ruime SUV van Volkswagen voorzien van zwarte R-line aankleding.

Volkswagen heeft nieuws voor R-Line-fans. In navolging op zijn kleinere broer, de Tiguan R-Line Black Style, is nu ook de extra ruime Tiguan Allspace beschikbaar met zwarte aankleding. Het Tiguan Allspace R-Line Black Style exterieurpakket bevat onder meer zwarte 19 inch 'Sebring' lichtmetalen velgen (zwarte 20 inch Suzuka-velgen tegen meerprijs leverbaar), een zwarte R-Line-dakspoiler, zwarte dakrails, zwarte spiegelkappen en raamlijsten, donker getinte ramen achter, en een R-design bodykit met zwarte accenten.

Om de Tiguan Allspace helemaal af te maken is het R-Line Black Style exterieurpakket ook te combineren met een R-Line interieurpakket. Dit pakket bevat onder meer Top-comfortstoelen, 'Race' stoffen bekleding, een aan de onderzijde afgevlakt R-Line sportstuur, een zwarte dakhemel, R-line instaplijsten, R-line vloermatten en aluminium pedalen.

Het R-Line Black Style exterieurpakket is er voor € 1.024 op de Tiguan Allspace Highline Business R en voor € 2.894 op de Tiguan Allspace Highline. Het R-Line Black Style in- én exterieurpakket is er vanaf respectievelijk € 1.834 (Highline Business R) en € 3.705 (Highline). De 20-inch zwarte Suzuka- velgen zijn leverbaar vanaf € 664.