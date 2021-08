Vernieuwde Volkswagen Tiguan Allspace nu te bestellen

4 augustus 2021 | Volkswagen heeft prijskaartjes gehangen aan de diverse uitvoeringen van de vernieuwde Tiguan Allspace. De grote SUV van Volkswagen heeft een scherper design, LED-verlichting, nieuwe assistentiesystemen en biedt meer online diensten. De extra lange Tiguan heeft niet alleen meer ruimte, maar is ook rijker uitgerust dan zijn kortere broer. De Tiguan Allspace is per direct te bestellen voor een vanafprijs van 39.890 euro; dat is ruim 6.000 euro lager dan bij de vorige generatie. Hij arriveert eind oktober 2021 in Nederland.

De vernieuwde Volkswagen Tiguan Allspace is te herkennen aan zijn opgefriste voorzijde, de verhoogde motorkap en de vernieuwde achterzijde. De LED-koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting zijn standaard. In combinatie met de optionele koplampverlichting LED 'Matrix' (IQ. Light) is in de grille een doorlopende LED-lichtstrip opgenomen. De Tiguan Allspace is er nu ook met Travel Assist waarmee hij gedeeltelijk geautomatiseerd kan rijden.

De Tiguan Allspace is voortaan vanaf de Life-uitvoering standaard voorzien van een 10 inch Digital Cockpit Pro en is leverbaar met de nieuwste infotainmentsystemen. Door de ingebouwde eSIM is de ruime SUV altijd online en kande bestuurder gebruikmaken van de diensten van WeConnect en WeConnect Plus. Alle Allspace-uitvoeringen bieden bovendien toegang tot streamingdiensten en veel functies zijn via stem (natural voice control) te bedienen.

Volkswagen biedt de nieuwe Tiguan Allspace aan met een keuze uit twee motoren en zes uitvoeringen, variërend van de Allspace tot de R-Line Business+. De Allspace staat standaard op 17 inch lichmetalen'Tulsa'-velgen en is onder meer voorzien van het multimediasysteem 'Ready to Discover', 'We Connect Plus' (met een abonnement van 12 maanden), draadloze App-Connect, LED-verlichting rondom en Adaptive Cruise Control. Dankzij deze nieuwe uitvoering is de vanafprijs van de Tiguan Allspace ruim 6.000 euro lager dan die van zijn voorganger.

Het tweede uitrustingsniveau, de Life, biedt daar bovenop onder andere 18 inch 'Kingston'-velgen, een automatische airco met 3 zones, de 10 inch Digital Cockpit Pro, parkeersensoren rondom, een elektrisch bedienbare achterklep, getinte achterzijruiten, een dakreling en sierlijsten in chroom. De meerprijs van de Tiguan Allspace Life ten opzichte van de kortere Tiguan Life bedraagt 1.300 euro.

De Elegance voegt aan de uitrusting van de Life onder meer comfortstoelen vóór, Park Assist, een achteruitrijcamera en Easy Open inclusief Keyless Access toe. Hij onderscheidt zich daarnaast met zijn 18 inch 'Frankfurt'-velgen, koplampverlichting LED 'Matrix' (IQ. Light) en de in donkerrood uitgevoerde LED-achterlichten.

De R-Line biedt onder meer het sportieve R-Line ex- en interieurpakket, een zwarte dakhemel, LED 'Plus' koplampen, donkerrode LED-achterlichten en top-comfortstoelen vóór. Deze sportieve Tiguan Allspace staat op 19 inch 'Valencia' lichtmetaal.

Speciaal voor zakelijke rijders heeft Volkswagen twee Business-uitvoeringen in het gamma. De Life Business biedt boven de Life onder meer het 'Discover Media' multimediasysteem met navigatie, draadloos opladen en een diefstalalarm. Ook standaard op deze uitvoering zijn de Ergo-Active voorstoelen, het winterpakket en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

De R-Line Business+ biedt boven de Life Business ook voorzieningen zoals Easy Open en Keyless Access, het winterpakket, Progressive Steering, koplampverlichting LED 'Matrix' (IQ. Light) en comfortstoelen. Deze uitvoering is luxer uitgerust en 3.000 euro lager geprijsd dan zijn voorganger, de Tiguan Allspace Highline Business R.

De nieuwe Tiguan Allspace is vanaf nu te configureren en bestellen met een 100kW / 150pk sterke 1.5 TSI benzinemotor of een even sterke 2.0 TDI dieselmotor. De 1.5 TSI is er zowel met een handgeschakelde zesversnellingsbak als DSG-automaat. De 2.0 TDI is standaard gekoppeld aan de DSG-transmissie. De vernieuwde Tiguan Allspace is leverbaar vanaf € 39.890. De eerste exemplaren arriveren naar verwachting eind oktober 2021 in Nederland.

Volkswagen vernieuwt Tiguan Allspace

12 mei 2021

VW Tiguan Allspace nu ook als R-Line

20 augustus 2019

VW Tignuan AllSpace nu ook als Business

11 januari 2018

Volkswagen Tiguan Allspace nu bij dealer

11 november 2017