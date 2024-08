Volkswagen verlaagt prijs Taigo

De Taigo heeft dezelfde technische basis als de T-Cross. Zijn karakter zit hem vooral in de kenmerkende coupé-daklijn. Er is voor de Taigo keuze uit 15 kleurcombinaties. Ook met een breed scala aan velgdesigns en de beschikbaarheid van designpakketten en individuele opties biedt de Taigo veel mogelijkheden tot personalisering.

Life Edition

De prijslijst van de Taigo start nu met de 70 kW / 95 pk sterke Taigo met handgeschakelde versnellingsbak, die met € 29.990 de prijslijst aanvoert. De Taigo Life Edition is er nu vanaf € 31.990. Deze opties zijn standaard op de Life Edition: 17 inch lichtmetalen wielen, achteruitrijcamera, Travel Assist, Keyless Access, donker getinte zijruiten en metallic lak.

De Taigo is er ook met een 85 kW/116 pk sterke turbo-benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde zesbak of automatische DSG-transmissie. In combinatie met het Life Edition-uitrustingsniveau is hij er nu vanaf € 33.990. Daarnaast is de 85 kW/116 pk sterke TSI te combineren met de sportieve R-Line- en R-Line Edition-uitvoeringen.. De Taigo met 110 kW / 150 pk sterke viercilinder motor en automatische 7-traps DSG-transmissie is er als sportieve R-Line vanaf € 42.490* en als zeer sportief-luxe R-Line Edition vanaf € 43.990.

Oranje Editions

Zolang de voorraad strekt is er ook nog de Taigo Oranje Edition, voorzien van dezelfde aandrijflijn met een vanafprijs van € 29.990. Standaard op deze Oranje Edition zijn onder meer metallic lak, donker getinte ramen achter en dakreling. Standaardvoorzieningen zijn het multimediasysteem Ready to Discover met 20,3 cm touchdisplay, keyless access, elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en een multifunctioneel met leer bekleed stuur. Ook Travel Assist en exclusieve 17 inch Aberdeen lichtmetalen velgen zijn inbegrepen.

Uiteraard is de Taigo er ook in Private Lease. Daarmee is hij te rijden vanaf € 369 (afhankelijk van de voorwaarden) per maand.