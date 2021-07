Volkswagen onthult Taigo

29 juli 2021 | Volkswagen heeft het doek getrokken van de Taigo. De nieuwste crossover van het merk belooft een ruim interieur en de modernste assistentiesystemen waarmee hij semi-autonoom kan rijden. De Volkswagen Taigo wordt begin volgend jaar in Nederland verwacht.

De Taigo is gebouwd op het flexibele MQB-platform van Volkswagen en profiteert daardoor van alle sterke punten van zijn compacte broers, de Polo en T-Cross. De nieuwe Volkswagen springt in het oog met zijn aflopende daklijn en grote wielen (tot 18 inch). De in contrastkleur afgewerkte wielkasten benadrukken het crossover-karakter. De full LED-koplampen (standaard) en doorlopende LED achterlichten met 3D-look zetten technische accenten. De optionele IQ.LIGHT LED matrix-koplampen zijn met elkaar verbonden door een karakteristieke LED-lichtstrip. Diverse Taigo-modellen beschikken bovendien over projectieverlichting in de buitenspiegels, met een opvallende honingraatstructuur.

Bij de Taigo gaan de sportieve lijnen van een coupé samen met het gebruiksgemak van een SUV. Ondanks de compacte buitenafmetingen heeft hij een wielbasis van 2,57 meter. Hij claimt ruim plaats aan vijf personen. Daarbij is er zou genoeg ruimte zijn voor bijvoorbeeld vakantiespullen: de bagageruimte heeft een inhoud van 438 liter. De Taigo is 4,26 meter lang, 1,76 m breed en 1,49 m hoog. De zitpositie van de sportieve crossover van Volkswagen is hoog. Met de optionele trekhaak is hij klaar voor aanhangers met een gewicht van 1.000-1.200 kg (afhankelijk van de gekozen aandrijving).

Het interieur van de Taigo is volledig gedigitaliseerd. Zo is de Digital Cockpit met 8 inch display standaard op alle uitvoeringen (Digital Cockpit Pro met 10,25 inch display optioneel). Ook de infotainmentsystemen met grote touch displays (tot 9,2 inch) zijn van de nieuwste generatie. Ze zijn klaar voor bijvoorbeeld online navigatie en 'over the air' updates. Sommige versies bieden de mogelijkheid om het navigatiesysteem na aankoop van de auto te activeren (on demand functie). Dankzij de eSIM is een Taigo altijd online, veel functies zijn op afstand via App-Connect te bedienen en uiteraard zijn Apple Carplay en Android Auto daarbij draadloos beschikbaar. Ook is er toegang tot de online diensten van We Connect. De Taigo is er desgewenst met een draadloze oplaadfunctie voor smartphones en keyless entry.

Elke Taigo wordt standaard geleverd met Front Assist inclusief City Emergency Braking, Lane Assist en vermoeidheidsherkenning. Optioneel is hij leverbaar met IQ.DRIVE Travel Assist. De vooruitziende Cruise Control (die rekening houdt met snelheidslimieten en gegevens van het navigatiesysteem) zorgt ervoor dat de Taigo automatisch een veilige afstand houdt tot voorliggers. Door de samenwerking met Lane Assist blijft hij daarbij altijd tussen de wegmarkeringen. Wanneer het systeem samen kan werken met een navigatiesysteem, verlaagt deze ook de snelheid bij het naderen van kruispunten, rotondes en bochten. Zodoende kan de Taigo semi-autonoom rijden (level 2).

De Taigo wordt leverbaar in diverse uitvoeringen, waaronder de sportieve R-Line. Er zijn volop mogelijkheden om de uitrusting van een Taigo naar eigen wens te finetunen, bijvoorbeeld met designpakketten voor het in- en exterieur. Hij is ook te bestellen met een panoramisch schuif-/kanteldak en het (300W) 'beats' audiosysteem.

De voorwielaangedreven Taigo wordt leverbaar met een conventionele 1.0 TSI benzinemotor met een vermogen van 70 kW / 95 pk of 81 kW / 110 pk. Afhankelijk van de gekozen motorisering heeft de Taigo een handgeschakelde versnellingsbak of een zeventraps automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling. De Volkswagen Taigo wordt begin 2022 Nederland verwacht.

