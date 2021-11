Volkswagen Taigo nu te bestellen

2 november 2021 | Volkswagen's compleet nieuwe crossover, de Taigo, is nu te bestellen. De Taigo debuteert in de Life-uitvoering, inclusief Digital Cockpit, LED-koplampen én IQ. Drive Travel Assist, waarmee de Taigo ook semi-autonoom kan rijden. In januari 2022 komt de Taigo, die nu te bestellen is vanaf 28.590 euro (prijs per 1 januari 2022) naar Nederland. Kort na de marktintroductie wordt het gamma verder uitgebreid met een basisversie, die naar verwachting een prijs rond de 26.000 euro krijgt.

De Volkswagen Taigo deelt zijn technische basis en de (rij)eigenschappen met modellen zoals de Polo en de T-Cross. Zijn kenmerkende, aflopende coupé-daklijn benadrukt het karakter. Tegelijkertijd heeft de crossover een hoge zitpositie. Het design springt ook in het oog door accenten zoals LED-koplampen en doorlopende LED-achterlichten. IQ.Light LED Matrix-koplampen zijn leverbaar als optie. Lichtmetalen velgen en de wielkastafwerking in contrastkleur onderstrepen de crossover-uitstraling. De Taigo is weliswaar compact (LxBxH: 4,26 x 1,99 x 1,51 m), maar claimt wel volop ruimte voor vijf inzittenden. Het geheim zit hem in de wielbasis van 2,55 meter.

Om het design van de Taigo te personaliseren is er keus uit 15 kleurcombinaties, velgdesigns tot 18 inch en diverse designpakketten en individuele opties. Zo is de Taigo er met een zwart dak, een panoramisch schuif-/kanteldak en bijvoorbeeld het optionele Black Style pakket dat de R-Line-uitvoering sportiever maakt, met bijvoorbeeld 18 inch zwarte velgen en zwarte spiegelkappen.

Het IQ.DRIVE pakket voor semiautonoom rijden (level 2) is standaard. Als het systeem is ingeschakeld, houdt de Taigo automatisch een veilige afstand tot voorliggers aan. Daarbij blijft hij vanzelf tussen de wegmarkeringen. Dit systeem kan ook samenwerken met de navigatie. Zo kan de Taigo automatisch afremmen bij het naderen van bochten, rotondes en kruisingen. IQ.DRIVE staat daarmee voor makkelijker, comfortabeler en veiliger rijden.

De Digital Cockpit, het digitale instrumentenpaneel, is standaard. Aanvullend is er de Digital Cockpit Pro met een groter 10,25 inch display. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de navigatiekaart over de gehele breedte van het instrumentenpaneel tonen. De infotainmentsystemen hebben grote touchdisplays (tot 9,2 inch) en zijn geschikt voor online navigatie en over the air-updates. Voor diverse uitvoeringen zijn on demand-functies beschikbaar. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het navigatiesysteem na aankoop van de auto activeren. Een Taigo is altijd online dankzij de ingebouwde eSIM. Smartphones zijn draadloos te koppelen, en optioneel draadloos op te laden, om gebruik te kunnen maken van Apple Carplay en Android Auto. "We Connect" biedt toegang tot online diensten en met App-Connect zijn diverse functies op afstand te bedienen.

Volkswagen start het gamma van de crossover in januari met de Life-uitvoering. Die beschikt standaard over het IQ. Drive pakket, Climatic airconditioning, deDigital Cockpit, Radio 'Composition' met touchscreen, App-Connect smartphone-integratie, een luxe interieur met zachte dashboardafwerking en een met leder bekleed multifunctioneel stuur, LED-koplampen en een dakreling.

Tegelijkertijd wordt de Taigo vanaf januari ook leverbaar als Style en sportief getinte Taigo R-line. De Taigo Life en R-Line zijn er voor zakelijke rijders direct ook als extra complete Business(+). Het navigatiesysteem 'Discover Media' met groot touchscreen inclusief streaming en internet, verwarmde voorstoelen en een diefstalalarm zijn standaard op de Business-modellen. Naar verwachting volgt medio zomer 2022 vervolgens ook de instapversie.

Volkswagen levert de Taigo met een 1.0 TSI turbo-benzinemotor (70 kW / 95 pk of 81 kW / 110 pk) of met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI (standaard met automatische zeventraps DSG-transmissie). De Taigo Life 1.0 TSI (70 kW / 95 pk) met handgeschakelde vijfbak is er vanaf € 28.590 (prijs per 1 januari 2022). Alle Taigo-modellen worden geleverd met vier jaar garantie. De marktintroductie staat gepland voor januari 2022.

