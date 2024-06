Volkswagen hint naar 7e generatie Transporter

Het zijaanzicht van de Transporter, die 5.050 mm tot 5.450 mm lang is, wordt gedomineerd door het 'cleane' design dat typerend is voor een Bulli. Ook het aanbod aan Transporter-velgen - 16, 17 en 19 inch - is nieuw ontworpen. Opvallend zijn de 19 inch Indianapolis lichtmetalen velgen met diamantgeslepen velgrand en zes zwarte spaken en binnenvlakken. De tankklep van de diesel- en plug-in hybrideversies die in de B-stijl van de carrosserie is geïntegreerd, is wederom optimaal toegankelijk, zoals bij de T6.1 en de grote Crafter. De laadpoort van modellen met plug-in hybride- en volledig elektrische aandrijving bevindt zich onder de rechter koplamp.

De achterzijde van de nieuwe Transporter heeft een homogeen design en krijgt daarmee de heldere en karakteristieke trekken van een Bulli. De bestelbus wordt opnieuw leverbaar met keuze uit een achterklep of twee achterdeuren. Hoewel volledig nieuw ontworpen en technologisch doorontwikkeld, slaat de opvallende vorm van de achterlichten met LED's naar de zijkanten toe een stilistische brug naar de T5.

Vorm volgt opnieuw functie, ook bij deze zevende-generatie Transporter. Voorbeelden zijn de achterklep of achterdeuren: hun uitsparing reikt tot ver in de bumper, wat resulteert in een tildrempel van 575 mm tot 638 mm (afhankelijk van de versie).

Prijzen worden bekendgemaakt bij de start van de voorverkoop die gepland staat na de zomer. In september onthult Volkswagen Bedrijfswagens de compleet nieuwe Transporter op de IAA in Hannover. De marktintroductie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025.