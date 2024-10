Volkswagen prijst Transporter T7

De instapversie van de nieuwe Transporter is standaard uitgerust met LED-koplampen met grootlichtassistent (Light Assist) en LED-achterlichten, Keyless Start, airconditioning, 12 inch Digitaal instrumentarium, een 13 inch infotainmentscherm, Cruise Control, parkeersensoren achter (Park Distance Control), Lane Assist en een noodremassistent (Front Assist) met voetgangers- en fietserherkenning. Voor meer rijcomfort en uitstraling zijn er de Transporter Life en Transporter Style.

De Life is te bestellen vanaf € 32.150 (exclusief belastingen) en voegt extra's toe aan de instapversie, waaronder automatische airconditioning, 6-weg verstelbare bestuurders- en bijrijdersstoelen met armleuningen en parkeersensoren voor en achter, inclusief een achteruitrijcamera. De Style is er vanaf € 35.500 (ex BTW) en biedt een uitgebreider arsenaal aan opties om de gebruikerservaring te verbeteren. Voor een uitstraling die bij zijn naam past, zijn de bumpers, grille, spiegels en handgrepen in carrosseriekleur uitgevoerd. Met een warmtewerende en verwarmbare voorruit, elektrisch inklapbare spiegels met omgevingsverlichting, 16 inch lichtmetalen velgen, Keyless Entry & Start en adaptieve cruise control biedt de Style een verhoogd comfortniveau.

Ook de vertrouwde Bulli-uitvoering is terug en combineert het design van de Style met een completere uitrusting. De Bulli is beschikbaar vanaf € 38.100 (ex BTW) en is ontworpen voor zowel zakelijk als privégebruik. Op de Transporter Bulli is daarom een scala aan voorzieningen te vinden, waaronder IQ.LIGHT - LED matrix koplampen met automatische koplamphoogteregeling en een coming- en leaving home functie. Daarnaast zijn er hoogglans zwarte accenten in de grille en LED-achterlichten met een exclusieve signatuur, wat bijdraagt aan de Bulli zijn herkenbaarheid en stijl. Voor extra comfort is de Transporter als Bulli uitgerust met Climatronic climate control met twee zones, stoelverwarming, een navigatiesysteem, en een 360-graden camera (Area View) voor optimaal zicht rondom. Dat maakt het manoeuvreren en parkeren in krappe ruimtes eenvoudiger.