Volkswagen prijst Golf 8 Variant

19 november 2020 | Volkswagen start in januari 2021 met de levering van de Golf 8 Variant. Direct bij de marktintroductie zijn er ook drie geƫlektrificeerde benzineversies beschikbaar. De extra ruime en veelzijdige Golf is inmiddels te bestellen, met prijzen die beginnen bij 28.690 euro.

Vergeleken met zijn voorganger groeide de wielbasis van de Golf 8 Variant met 6,6 centimeter tot 2,69 meter. Dat vertaalt zich onder meer in 4 centimeter extra beenruimte voor de passagiers achterin. Daarbij bedraagt de inhoud van de bagageruimte 611 liter en 1.642 liter met neergeklapte achterbank.

Bij de marktintroductie is de Golf Variant er met een 81 kW / 110 pk sterke 1.0 TSI in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Ook is er een 1.0 eTSI (81 kW/110 pk). Deze uitvoering met brandstofbesparende 48 Volt mild-hybridetechnologie wordt standaard geleverd met een zeventraps automatische DSG-transmissie.

De 96 kW / 130 pk sterke 1.5 TSI wordt geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Er zijn twee 48V mild-hybridevarianten van de 1.5 TSI: één met een vermogen van 96 kW / 130 pk en één met 110 kW / 150 pk, beide standaard met een zeventraps DSG. Het motorengamma wordt spoedig uitgebreid met 2.0 TDI diesels (85 kW / 115 pk en 110 kW / 150 pk). Deze maken gebruik van twin-dosing-inspuiting met twee SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) en AdBlue-injectie. Dit leidt volgens de fabrikant tot een sterke vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

Iedere uitvoering van de Golf 8 Variant heeft standaard LED-koplampen en -achterlichten, de Digital Cockpit, het online infotainmentsysteem 'Composition Media' met 8,25 inch touchscreen, We Connect en We Connect Plus online diensten, een multifunctioneel stuurwiel, Smartphone Integratie 'App Connect', Air Care Climatronic automatische airconditioning en Bluetooth-telefonie. Ook veiligheidssystemen als Lane Assist en Front Assist met City Emergency Braking en voetgangersherkenning zijn altijd inbegrepen.

De nieuwe Golf Variant is er met een keuze uit de uitrustingsniveaus Golf, Life, Life Business, Style, R-Line en R-Line Business. Om de marktintroductie van de Golf Variant aan te zetten, worden de Life-, Style- en R-Line-uitvoeringen tijdelijk zonder meerprijs geleverd met het navigatie/multimediasysteem Discover Media met voice control (stembediening).

Speciaal voor zakelijke rijders zijn er de Golf Variant Life Business en R-Line Business. Ze beschikken standaard over LED Plus-verlichting, Art Velours-bekleding, een verwarmd stuur, het navigatie/multimediasysteem Discover Pro inclusief streaming internet, voice control (stembediening), chromen dakrails, het bestuurdersassistentie pakket, verkeerstekenherkenning en een alarmsysteem.

De nieuwe Golf Variant is inclusief standaard vier jaar garantie leverbaar vanaf € 28.690. Per direct is de Golf Variant te bestellen en te configureren op Volkswagen.nl. De nieuwe Volkswagen Golf Variant staat vanaf begin december 2020 bij de dealer.

