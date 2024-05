Volkswagen vernieuwt Golf Variant

De Golf Variant onderscheidt zich van de hatchback met zijn 611 liter grote bagageruimte. Door de 40:60-achterbank volledig neer te klappen komt het volume op 1.642 liter. Ook de dakreling en het trekgewicht van 1.300 kg tot 1.500 kg dragen bij aan het gebruiksgemak.

Infotainment

De Golf Variant voor modeljaar 2024 profiteert van alle verbeteringen en innovaties die in de Golf van de nieuwste generatie zijn verwerkt. In het aangescherpte design speelt LED-verlichting een hoofdrol. Naast de Digital Cockpit Pro is ook het nieuwste infotainmentsysteem standaard. Hierbij is een 12,9 inch (32,8 cm) infotainment display met handige, verlichte touchsliders voor het instellen van de temperatuur en het geluidsvolume inbegrepen. Voor extra bedieningsgemak zijn er fysieke knoppen op het stuurwiel én Volkswagens IDA spraakassistent. Dankzij ChatGPT-integratie geeft de vernieuwde Golf Variant antwoord op vragen over uiteenlopende onderwerpen.

Aftrap met TSI- en eTSI-motoren

Een direct ingespoten 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor met een vermogen van 85 kW / 116 pk staat aan de basis van het aanbod. Hij is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1.5 eTSI mild-hybride (MHEV) met hetzelfde vermogen heeft een accu die bij het afremmen teruggewonnen energie kan opslaan om uitrollen met uitgeschakelde motor mogelijk te maken. De 1.5 eTSI MHEV is er ook met een vermogen 110 kW/150 pk. Alle mild-hybride uitvoeringen beschikken standaard over de automatische zeventraps DSG-transmissie.

Standaarduitrusting

Standaard zijn onder meer LED-verlichting, een dakreling, elektrisch verstelbare/inklapbare buitenspiegels, de Digital Cockpit Pro (26 cm), het multimediasysteem Ready to Discover met 32,8 cm touchdisplay, draadloze smartphone-integratie (App-connect), Climatronic airconditioning, parkeersensoren voor en achter, Adaptive Cruise Control en Lane Assist. De Golf Variant Life Business is luxer met Ergo-Active bestuurdersstoel, Navigatie Discover Media, verwarming van stuur en voorstoelen, een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons en sfeerverlichting. Het Life Business-uitrustingsniveau is te combineren met alle motorversies.

Prijzen

De vernieuwde Golf Variant 1.5 TSI (85 kW/116 pk) is met een startprijs van € 35.990 voordeliger dan zijn voorganger. De Golf Variant 1.5 eTSI (85 kW/116 pk) is er inclusief automatische zeventraps DSG vanaf € 38.490.