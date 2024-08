Volkswagen onthult 7e generatie Transporter

De nieuwe Volkswagen Transporter wordt leverbaar in een aantal varianten, zoals Gesloten Bestelwagen, Dubbele Cabine, Kombi (personenvervoer) en Pick-up met dubbele cabine. De Bestelwagen en Kombi worden ook leverbaar met een verhoogd dak en/of een verlengde wielbasis. De Dubbele Cabine heeft altijd een lange wielbasis met standaard dakhoogte. De Caravelle, leverbaar met korte en lange wielbasis, biedt ruimte aan maximaal negen passagiers en is bedoeld voor luxe personenvervoer.

Aandrijflijnen

De Transporter en Caravelle worden leverbaar met de nieuwste turbodieselmotoren (TDI), als plug-in hybride of met een volledig elektrische aandrijflijn. De TDI-motor is te verkrijgen met een vermogen van 81 kW (110 pk), 110 kW (150 pk) of 125 kW (170 pk). De nieuw ontwikkelde plug-in hybride (eHybrid) heeft een systeemvermogen van 171 kW (232 pk). Bij de elektrische versies met een accu van 64 kWh (netto) is keuze uit een vermogen van 100 kW (136 pk), 160 kW (218 pk) of 210 kW (286 pk). Speciaal voor stedelijke distributie volgt nog een elektrische variant met een lager vermogen en kleinere batterij. De TDI met 125 kW beschikt standaard over een achttraps automaat, op de versie met 110 kW is deze transmissie optioneel te bestellen.

Afmetingen

Met een lengte van 5.055 mm is de nieuwe Transporter T7 146 mm langer dan de T6.1. De wielbasis meet 3.100 mm en is 97 mm gegroeid. Een versie met 400 mm langere wielbasis is eveneens leverbaar. Doordat de laadruimte 148 mm breder is geworden, past er nu een lading van 1.392 mm tussen de wielkasten en is het eenvoudiger om een Europallet in te laden. De laadvloer heeft een lengte van 2.602 mm, of in de versie met verlengde wielbasis 3.002 mm. Bij de standaardversie bedraagt het maximum laadvolume nu 5,8 m2, met de lange wielbasis en het verhoogde dak kan 9,0 m2 worden getransporteerd. De draaicirkel bedraagt 11,8 m (standaard wielbasis). Het nieuwe model is, afhankelijk van de uitvoering, in staat een vracht van maximaal 2,8 ton te trekken.

Volkswagen Transporter Caravelle

De nieuwe Transporter en Caravelle starten niet meer met een sleutel, maar met de startknop die zich bevindt tussen het 12-inch digitale instrumentarium en 13-inch grote infotainmentscherm. De keuzehendel van de (optionele) automatische transmissie is hoger op het dashboard geplaatst dan bij de T6.1 waardoor er meer beenruimte is ontstaan. De versnellingspook voor de handgeschakelde uitvoeringen bevindt zich net als voorheen in de middenconsole. Het multifunctionele stuurwiel is voorzien van knoppen. Het volume van het infotainmentsysteem kan worden aangepast via het stuur of een klassieke draaiknop. De traditionele handremhendel is vervangen door een schakelaar voor de parkeerrem in het midden van het dashboard, voor nog meer voetenruimte. In het bovenste gedeelte van het dashboard bevinden zich extra bekerhouders en praktische opbergvakken.

En met zijn oplaadpunten kan de T7 tijdens het rijden of op de plaats van bestemming ook de meest uiteenlopende apparatuur voorzien van energie. De elektrische interfaces omvatten niet alleen USB-A-, USB-C- en 12V-aansluitingen, maar indien gewenst ook oplaadmogelijkheden voor 230V-apparaten. Bij de dieselversies bevindt het 230V-stopcontact (400 W) zich altijd op het frame van de bestuurdersstoel. De (deels) elektrische versies kunnen worden uitgerust met twee extra stopcontacten in de buurt van de D-stijlen; in dit geval leveren alle drie de 230V-aansluitpunten een totaal vermogen van 2.300 W.

Standaarduitrusting

De nieuwste generatie Transporter is standaard voorzien van LED-koplampen, LED-achterlichtclusters, een elektronische parkeerrem met Auto Hold-functie, een 12 inch digitaal instrumentenpaneel (Digital Cockpit), een infotainmentsysteem (inclusief DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, onlinediensten en 13 inch touchscreen), een multifunctioneel stuurwiel, het Keyless Start-systeem, een regensensor, Lane Assist, Autonomous Emergency Braking en het Dynamic Road Sign Display.

Terug van weggeweest: de PanAmericana

Sinds 2001 was de PanAmericana al leverbaar buiten Nederland. Deze uitvoering is ontwikkeld als variant van de Transporter Bestelwagen én Caravelle, en is te herkennen aan de robuuste all-terrain elementen zoals generfde sideskirts en wielkasten. De bumpers zijn voorbereid op ruige omstandigheden en de achterklep of deuren zijn voorzien van een beschermende wrap. Het interieur is voorzien van verlichte rvs-instaplijsten, sierdelen in hoogglans zwart op het dashboard, verchroomde portierhendels en speciale bekleding. De PanAmericana-uitvoeringen worden leverbaar met 17 en 19-inch wielen. De optionele 4MOTION vierwielaandrijving sluit aan bij het stoere karakter van de PanAmericana. De nieuwe Transporter Bestelwagen PanAmericana gaat vanaf deze generatie ook in Nederland geleverd worden.