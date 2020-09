Volkswagen onthult Golf 8 Variant

9 september 2020 | Volkswagen presenteert de nieuwe Golf Variant. Hij is ruimer én digitaler dan voorheen. En dankzij onder meer mild-hybride-technologie en twin-dosing-inspuiting zet hij ook op het gebied van efficiency grote stappen. De nieuwe Golf Variant is vanaf medio oktober 2020 te bestellen.

Met zijn gestrekte design oogt de nieuwe Golf Variant dynamisch. Hij combineert het gezicht van de Golf 8 met een licht aflopende daklijn, die aansluit op de dakspoiler. De vormgeving van de achterste zijruit doet volgens Volkswagen denken aan die van een coupé. Zowel de koplampen als de achterlichten maken gebruik van LED-technologie. De nieuwe Golf Variant is 4,63 m lang. Vergeleken met zijn voorganger groeide de wielbasis met 6,6 cm tot 2,69 m.

Door de toegenomen lengte en wielbasis groeit de interieur lengte naar 1,80 m. De toename van 4,8 cm komt ten goede aan de beenruimte achterin. Zo belooft de nieuwe Golf Variant maximale ruimte voor vijf. Met de stoelen in normale positie is een volume van 611 liter beschikbaar (6 liter meer dan in de voorganger). Met neergeklapte achterbank komt het maximale laadvolume op 1.642 liter (+22 l). Voor extra gebruiksgemak kunnen klanten kiezen voor een achterklep die na een voetbeweging onder de bumper elektrisch opent.

De nieuwe Golf Variant is er met mild hybride-technologie. De eTSI-modellen maken gebruik van een TSI-benzinemotor, 48V-technologie, een riem-aangedreven dynamo, een lithium-ion-accu en de automatische DSG-transmissie. Met dit systeem is het mogelijk om met uitgeschakelde verbrandingsmotor te 'zeilen'. De op maximale efficiency afgestemde DSG-transmissie maakt het mogelijk dat de overgang van 'zeilen' naar het gebruik van de TSI niet waarneembaar is voor de inzittenden.

De TDI dieselmotoren maken gebruik van twin-dosing-inspuiting met twee SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) en AdBlue-injectie. Dit innovatieve systeem zorgt voor een sterke vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

Elke Golf Variant krijgt onder meer de Digital Cockpit Pro, het online infotainment system 'Ready to Discover' met 10,0-inch touchscreen, digitale radio-ontvangst, We Connect en We Connect Plus online diensten, een multifunctioneel stuurwiel, LED koplampen en LED achterlichten, Air Care Climatronic automatische airconditioning en Bluetooth-telefonie. Ook de nieuwste assistentiesystemen zijn standaard, waaronder Lane Assist, Front Assist met City Emergency Braking en voetgangersherkenning en de nieuwe functie waarmee de Golf Variant automatisch afremt in een bocht als er tegemoetkomend verkeer wordt gesignaleerd. Ook standaard zijn het elektronische sperdifferentieel XDS, Keyless start, licht- en regensensor en de Car2X-functie.

De Golf Variant maakt sinds 1993 deel uit van het Golf-gamma. Tot nu toe zijn circa 3 miljoen van deze extra ruime en veelzijdige Golf-modellen verkocht. De nieuwe Golf Variant wordt tegen het einde van het jaar op de Nederlandse markt verwacht. Hij is vanaf medio oktober 2020 te bestellen bij de Volkswagen-dealers. De exacte prijzen en specificaties worden voorafgaand daaraan bekend gemaakt.

