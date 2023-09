Volkswagen toont ID. GTI Concept

De vermogensontwikkeling die elektrische aandrijving typeert, sluit aan bij het karakter van een GTI. De huidige Golf GTI met turbomotor en de ID. GTI Concept hebben bovendien met elkaar gemeen dat ze over voorwielaandrijving en een elektronisch sperdifferentieel op de vooras beschikken. De ID. GTI Concept is de eerste elektrische Volkswagen met deze technologie.

De I in de drielettercombinatie staat voortaan ook voor 'Intelligent'. Omdat de opzet van de elektromotor vrijwel volledig variabel is, kan de Vehicle Dynamics Manager van de ID. GTI Concept de aandrijflijn verder in het managementsysteem integreren dan bij modellen met verbrandingsmotor. Met variabelen als de aandrijving, besturing, geluid en zelfs schakelpunten in de stijl van GTI-modellen is zo een groot aantal GTI-profielen mogelijk. Deze zijn te selecteren via de nieuwe GTI Experience Control in de middenconsole.

De basis

Net als de eerste GTI in 1976 maakt de ID. GTI Concept gebruik van het design- en technologieconcept van een bereikbaar serieproductiemodel, in dit geval de ID. 2all. De ID. GTI Concept is compact (LxBxH: 4,10 x 1,84 x 1,50 m) en heeft een wielbasis van 2,60 meter. De kenmerkende vorm van de C-stijl, de rode omlijsting van de grille, de zwarte achterspoiler, de matzwarte wielkastverbreders en de kleur Diamond Silver Metallic zijn verwijzingen naar de eerste Golf GTI. Ook moderne GTI-elementen als luchtinlaten met honingraatstructuur komen terug in het ontwerp. De rode sleepogen zijn een knipoog naar de autosport.

Nieuwe GTI-elementen

Ook met nieuwe designelementen belichaamt de ID. GTI Concept de toekomst van de GTI. Voorbeelden zijn de met een LED-strip verbonden IQ. LIGHT LED Matrix-koplampunits, rechtopstaande LED-dagrijverlichting, het verlichte Volkswagen-logo en de in zwart gevatte air-curtains in de sportief vormgegeven voorbumper. De lichtmetalen velgen springen in het oog met hun 20 inch formaat, acht dubbele spaken, opvallende cirkel met acht openingen en afwerking in een combinatie van zwart en gepolijste hoogglans.

De achterlichtunits van de ID. GTI Concept zijn onderling verbonden door een zwarte strip en het centrale Volkswagen-logo is verlicht. De zwarte diffuser bestaat uit twee delen. De krachtige uitstraling wordt nog eens verstrekt doordat de wielkastverbreders er op aansluiten. De zwarte achterbumper doet denken aan die van de oer-Golf GTI.

Toekomst GTI-interieur

Met opvallende details zoals met geruite stof beklede sportstoelen, een pookknop in de vorm van een golfbal en het driespaaks sportstuur met het kenmerkende, uitgediepte centrale gedeelte was ook het interieur van de eerste Golf GTI spraakmakend sportief. De ID. GTI Concept interpreteert deze elementen op geheel eigen wijze. Zo slaat de verdiept geplaatste airbag in het driespaaks sportstuur een brug naar het stuur van de Golf GTI I. Een modern detail is de verlichte 12-uur markering. In de horizontale spaken van het stuur zijn bedieningsknoppen voor bijvoorbeeld het dashboard, het augmented reality head-up display en het geluidsvolume bereikbaar.

Hoewel de automatische versnellingsbak in de ID. GTI Concept wordt bediend met een schakelaar op de stuurkolom, komt het golfbaldesign wel degelijk terug in het interieur: het golfballetje in de middenconsole is het bedieningselement voor de GTI Experience Control, waarmee de rijprofielen en de weergave van het dashboard zijn te selecteren.

GTI stoelen, GTI Cockpit

De sportstoelen in de ID. GTI Concept zijn gedeeltelijk bekleed met een stof in 'Jack-e' ruitpatroon, een verwijzing naar de geruite 'Jacky', stoelbekleding van de Golf GTI 6. In de hoofdsteun van de passagier is een rood pulserend LED-element geïntegreerd. Deze 'GTI Heartbeat'-sensor maakt bij een afgesloten auto duidelijk dat het alarm is geactiveerd.

Via de GTI Experience Control zijn diverse weergaven voor het digitale instrumentarium te selecteren. Naast de al sportieve standaard look is er ook een vintage GTI-weergave, waarbij het instrumentarium de sfeer ademt van de cockpit van de legendarische Golf Pirelli GTI.

Nieuwe mogelijkheden: GTI head-up display en GTI-modus

Het augmented reality display laat de virtuele wereld samensmelten met de omgeving van de auto. Dit display projecteert ook informatie (snelheid, resterende range) in het blikveld van de passagier. In standaard modus wordt wit licht (GTI Silver Drive) gebruikt voor de displays en de achtergrondverlichting. Als de bestuurder de nieuwe GTI-modus activeert, verandert dat in de tint GTI Red Turbo. Dan projecteert het display bijvoorbeeld ook de plattegrond van het circuit waarop wordt gereden en is de positie van de auto op de baan te zien. In een race worden zelfs de actuele positie, de rondetijden en het aantal afgelegde ronden weergegeven.

De ID. GTI Concept beschikt al over elementen die vrijwel klaar zijn voor serieproductie, zoals het grote touchdisplay (12,9 inch) en de daaronder geplaatste bediening van het klimaatsysteem. Voor de belangrijkste functies zijn er verlichte knoppen die voor zowel de bestuurder als de voorpassagier onder handbereik zijn. Het geluidsvolume is eenvoudig aan te passen met een draaischakelaar die met de duim is te bedienen. Telefoons zijn draadloos op te laden. Naast verschillende USB-C-poorten is er ook een 230V-aansluiting.

Gebruiksgemak

Gebruiksgemak is een vast onderdeel van het GTI-DNA. De ID. GTI Concept, die op het MEB entry-platform staat, belooft plaats aan vijf inzittenden. De flexibele bagageruimte met extra opruimbox heeft een inhoud van 490 liter (1.330 liter met neergeklapte achterbank). Onder de achterbank bevindt zich een afsluitbare opbergruimte met een volume van 50 liter, bedoeld voor bijvoorbeeld laptops en tablets.