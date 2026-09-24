Volkswagen toont ID.Cross toCargo

De ID. Polo toCargo concept heeft een laadruimte met een laadruimte-afscheiding en vlakke laadvloer. Zo ontstaat maximaal 1.200 liter laadruimte. De laadvloer is 133 centimeter lang en 100 centimeter breed. Bovendien bevindt zich onder de vloer nog een opbergvak, bedoeld om bijvoorbeeld gereedschap en andere kleinere spullen uit het zicht op te bergen. Afhankelijk van de uitvoering varieert het trekgewicht van de ID. Polo toCargo concept van 500 tot 1.200 kilogram, terwijl (snel)laden met een maximale DC-laadsnelheid van 88 tot 105 kW de stadsbesteller altijd in bedrijf houdt.

De recent gelanceerde ID. Polo vormt de basis voor de compacte toCargo stadsbesteller. Afhankelijk van de uitvoering beschikt de ID. Polo, en daarmee ook de toekomstige ID. Polo toCargo, over een 37 of 52 kWh accupakket, drie vermogensniveaus van 85 tot 155 kW en een theoretische actieradius tot 454 kilometer (WLTP).

Het toCargo-aanbod van Volkswagen Bedrijfswagens bestaat momenteel uit de Caddy Kombi eHybrid, Multivan eHybrid, volledig elektrische ID. Buzz, Transporter Kombi eHybrid en Caravelle eHybrid. Een verdere uitbreiding aan de onderkant van de line-up met de ID. Polo toCargo én de nieuwe ID. Cross toCargo die beide binnenkort volgen, is een meer dan logische en welkome aanvulling op het gamma.