Volkswagen kondigt ID. Cross aan

Ondanks zijn compacte buitenafmetingen profiteert de ID. Cross maximaal van zijn elektrische platform, dat wordt gedeeld met de Volkswagen ID. Polo. De wielen staan ver op de hoeken van de carrosserie en de aandrijftechniek is compact geïntegreerd, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Dat vertaalt zich in een ruim interieur voor vijf inzittenden, met extra beenruimte, meer hoofdruimte en een open gevoel.

Die slimme indeling komt ook tot uiting in de bagageruimte. Met 475 liter biedt de Volkswagen ID. Cross meer laadcapaciteit dan veel modellen in dit segment. Dat komt mede door de 'verpakking' van het MEB+ platform. De wielbasis van 2.601 mm is zo'n 38 mm langer ten opzichte van de T-Cross en draagt direct bij aan de extra bruikbare ruimte. Zo is er onder de voorzijde een extra opbergruimte van 22 liter beschikbaar, bedoeld voor het opbergen van laadkabels of kleinere spullen. Onder de laadvloer bevindt zich een extra groot opbergvak, geschikt voor bijvoorbeeld boodschappentassen, sportuitrusting of zelfs een krat. De bagageruimte van de ID. Cross is breed toegankelijk en flexibel in te delen, waardoor zowel dagelijkse boodschappen als grotere items eenvoudig meegenomen kunnen worden.

Dankzij een maximaal trekgewicht tot 1.200 kilogram is de compacte elektrische SUV geschikt voor het trekken van een aanhanger of kleine caravan. Daarnaast kan worden geopteerd voor dakrails met een draagvermogen tot 75 kilogram, waarmee zelfs een daktent tot de mogelijkheden behoort. Ook praktisch is de Vehicle-to-Load functie, waarmee externe apparaten van stroom kunnen worden voorzien via de auto. Denk aan het opladen van e-bikes tijdens een weekend weg of het gebruiken van elektrische apparatuur op locatie.