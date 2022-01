Volkswagen start productie ID.5

28 januari 2022 | Volkswagen is in het Duitse Zwickau officieel gestart met de productie van de ID.5 en ID.5 GTX. Daarmee is de transformatie van een autofabriek voor brandstofauto's naar een locatie waar alleen elektrische modellen worden geproduceerd afgerond. Op basis van het modulaire platform voor elektrische auto's (MEB) worden inmiddels zes modellen van Volkswagen, Audi en CUPRA in Zwickau geproduceerd.

Naast de Glazen Fabriek in Dresden is Zwickau de tweede productiefaciliteit in de deelstaat Sachsen die elektrische auto's bouwt. Maar ook de fabrieken in Emden (ID.4), Hannover (ID.Buzz) en het Amerikaanse Chattanooga (ID.4) dragen bij aan de groei van de productie van elektrische modellen. Volkswagen heeft daarmee de voorwaarden geschapen om in 2022 in de fabrieken in Europa, de VS en China 1,2 miljoen volledig elektrische auto's op basis van het MEB-platform te bouwen.

Inmiddels bouwt Zwickau zes modellen van drie merken: de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5, de Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron en de CUPRA Born. Jaarlijks lopen in de fabriek zo'n 300.000 auto's van de band. Met de 'made in Zwickau' modellen levert Volkswagen alleen nog maar auto's die in de gehele toeleverings- en productieketen CO2-neutraal zijn gebouwd. In het productieproces wordt de koolstofproductie zoveel mogelijk vermeden of verminderd, en onvermijdelijke emissies gecompenseerd.

Sinds 2018 is Zwickau voor ongeveer 1,2 miljard euro omgebouwd van een fabriek die enkel auto's met verbrandingsmotoren maakte naar een locatie die nu alleen nog 100 procent elektrische voertuigen bouwt. Zwickau zet hiervoor meer dan ooit efficiënte, slimme technologie in zoals Industrie 4.0-robots en zelfrijdende transportsystemen die componenten volledig autonoom naar de assemblagelijn brengen.

In totaal is er in Zwickau meer dan 50.000 vierkante meter nieuwe fabrieksruimte gecreëerd, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de persstraat. Daar worden nu alle carrosseriedelen voor de elektrische modellen gemaakt, wat 9.000 vrachtwagenritten per jaar bespaart. Andere grote projecten waren de bouw van een nieuw logistiek centrum en een accucentrum, dat nu het hoogste gebouw op de locatie in Zwickau is. Deze drie projecten alleen vergden al een investering van circa 115 miljoen euro.

Volkswagen maakt prijzen ID.5 bekend

22 december 2021

Volkswagen onthult ID.5

3 november 2021

Volkswagen kondigt ID.5 aan

9 augustus 2021