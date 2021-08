Volkswagen ID.5

Volkswagen kondigt ID.5 GTX aan

9 augustus 2021 | De Volkswagen ID.5 GTX beleeft op 7 september 2021 zijn internationale showdebuut als productierijpe, licht gecamoufleerde concept car op de IAA in München. Volkswagen's eerste elektrische SUV-coupé combineert de stijl van een coupé en de praktische mogelijkheden van een SUV met volledig elektrische vierwielaandrijving en twee elektromotoren. De sportieve gezinsauto is daarnaast volledig connected, kan updates over-the-air ontvangen en is uitgerust met Car2X-technologie.

