Volkswagen maakt prijzen ID.5 bekend

22 december 2021 | Per direct zijn de nieuwe Volkswagen ID.5 Pro en de sportieve ID.5 GTX te bestellen. De nieuwste uitvoeringen van de elektrisch aangedreven ID.-familie onderscheiden zich uiterlijk nadrukkelijk van de ID.4 en combineren een coupé-uitstraling met ruimte en een luxueus, digitaal interieur. De actieradius (tot 516 km in theorie) komt op het conto van het grote 77 kWh accupakket, dat op alle versies standaard is. De ID.5 Pro is er vanaf 48.590 euro, de 220 kW / 299 pk sterke ID.5 GTX met vierwielaandrijving begint bij 55.690 euro. De ID.5-modellen worden medio maart 2022 bij de Nederlandse Volkswagen-dealers verwacht.

Vorm en functie smelten op eigen wijze samen in de nieuwe ID.5 Pro en ID.5 GTX. De aflopende coupé-daklijn is de bepalende factor voor de uitstraling. Tegelijkertijd draagt hij bij aan de gunstige stroomlijn (Cw: 0,26-0,27). Opvallende elementen zijn bumpers en dorpels in carrosseriekleur, het standaard Exterieur Style Pakket met onder meer een zwart dak en in zilver uitgevoerde daklijsten, en 19 inch lichtmetalen velgen 'Hamar'. De ID.5 GTX oogt extra sportief dankzij speciale bumpers, 20 inch lichtmetalen velgen 'Ystad', antracietkleurige afwerkingsaccenten en IQ. Light LED Matrix-verlichting inclusief opvallende LED-lichtstrip tussen koplampunits.

Doordat de ID.5-uitvoeringen gebruikmaken van het speciaal voor elektrische aandrijving ontworpen MEB-platform, bieden ze veel ruimte. Mede dankzij de wielbasis van 2,77 meter is het interieur geschikt voor vijf inzittenden. Ondanks de aflopende daklijn is er volgens Volkswagen ook achterin volop hoofdruimte. Het verschil met de ID.4 SUV bedraagt 12 mm. Met een inhoud van 549 liter is de bagageruimte van de ID.5 zelfs groter dan die van een ID.4 (543 liter).

Standaard heeft elke ID.5 een digitale cockpit en een groot (12 inch) multimediascherm. De stembediening (Hallo ID.!) is door de nieuwste software (ID.Software3.0) sterk verbeterd. Daarnaast zijn updates 'over the air' mogelijk. Zo zijn nieuwe functionaliteiten toe te voegen en wordt de auto steeds beter. Door de ID.Software3.0 is snelladen met 135 kW mogelijk. Daarmee is het accupakket onder ideale omstandigheden in een half uur van 5 tot 80% op te laden.

De ID.5 is standaard uitgevoerd met onder meer LED-koplampen, Lane Assist, Park Distance Control, automatische airconditioning, kunstlederen dashboardbekleding, navigatiesysteem Discover Pro inclusief streaming en internet en App-Connect draadloze smartphone-integratie. De ID.5 GTX voegt hier sportieve accenten aan toe, waaronder de Dark Blue-bekleding die is afgewerkt met rode stiksels. Met behulp van acht overzichtelijke optiepakketten zijn de ID.5-modellen verder op smaak te brengen.

In het Assistance Pakket Plus (optie) is Travel Assist 2.5 inbegrepen. Daarmee kan de ID.5 ook gebruikmaken van andere voertuigen om een rijbaan te herkennen (zwermdata). Dit is vooral handig als de wegmarkeringen slecht zijn of als de cameradetectie onvoldoende is. Met dit systeem kan de ID.5 bovendien autonoom van rijbaan wisselen op de snelweg. Deze functie wordt geactiveerd door de richtingaanwijzer te gebruiken. Ook Trained Park Assist is nieuw. Als de bestuurder een veelvoorkomende parkeeractie één keer voordoet, kan de ID.5 deze daarna altijd zelfstandig uitvoeren. De ID.5 kan vijf van deze manoeuvres onthouden.

Elke ID.5 heeft standaard het grote 77 kWh accupakket, dat geschikt is voor 135 kW-snelladen. In de ID.5 Pro is dit te koppelen aan een elektromotor met een vermogen van 128 kW / 174 pk of 150 kW / 204 pk. De maximale actieradius van beide achterwielaangedreven versies bedraagt in theorie 516 km. In de ID.5 GTX heeft elke as een eigen elektromotor. Het totale vermogen van 220 kW / 299 pk wordt over de vier wielen verdeeld. De combinatie van kracht en grip leidt tot een accelaratie van 0-100 km/u in maar 6,3 seconden. De ID.5 GTX heeft een theoretische actieradius van 491 km en mag aanhangers met een gewicht van maximaal 1.200 kg trekken.

Elke ID.5 wordt standaard geleverd met twee jaar volledige fabrieksgarantie, de wettelijke 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu (max 160.000 km) en tot en met 7 jaar gratis onderhoud en APK.

Vanafprijzen ID.5 en ID.5 GTX:

ID.5 Pro 128 kW/174 pk: € 48.590

ID.5 Pro 150 kW/204 pk € 50.090

ID.5 GTX AWD 220 kW/299 pk € 55.690

Volkswagen onthult ID.5

3 november 2021

Volkswagen kondigt ID.5 aan

9 augustus 2021