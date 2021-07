Volkswagen Golf 7 is Occasion van het Jaar 2021

12 juli 2021 | Ook als occasion blijft de Volkswagen Golf 7 (Auto van het Jaar 2013) onverminderd populair in Nederland. Dat werd recent nog eens onderstreept door vakblad Automobiel Management, waarin de Golf 7 werd uitgeroepen tot Occasion van het Jaar 2021.

De Golf 7, waarvan er in Nederland zo'n 100.000 nieuw zijn verkocht, is volgens de jury van de Automobiel Management-verkiezing nog altijd zeer gewild. Daardoor worden aangeboden exemplaren snel en tegen goede prijzen verkocht. Het juryrapport vermeldt tevens dit: "Niet alleen jonge exemplaren, maar ook oudere generaties van de Golf verkopen nog steeds als warme broodjes. Voor elke fase van je leven is er wel een interessante versie van ditmodel te vinden." Dat vertaalt zich ook in de verkoopcijfers: tussen 1 oktober 2020 en eind mei 2021 werden in Nederland ruim 26.000 gebruikte Golfs verkocht.

De Golf 7 werd eind 2012 officieel gepresenteerd, in 2013 gevolgd door de extra ruime Variant en de veelzijdige Sportsvan. De '7' was de eerste auto op basis van het MQB-platform van Volkswagen. Dat betaalde zich uit in veel ruimte en de integratie van rijassistentie- en infotainmentsystemen. Zo had deze Golf een wereldprimeur aan boord: multi collision brake, het systeem dat 'doorschieten' na een aanrijding zo veel mogelijk beperkt en daarmee vervolgschade helpt te voorkomen. In de Golf 7 debuteerden bovendien technologieën die tot op dat moment nog enkel waren voorbehouden aan auto's uit hogere segmenten. Zo was hij er met Lane Assist, Front Assist, Side Assist en de Adaptive Cruise Control.

Op het gebied van motoriseringen vervulde de Golf 7 eveneens een voortrekkersrol. Zo was het de eerste auto in zijn segment die leverbaar was met cilinderuitschakeling. Naast de vele benzine- en dieseluitvoeringen waren er ook CNG- (aardgas) en krachtige plug-in hybrideversies (Golf GTE). En met de volledig elektrisch aangedreven e-Golf gaf Volkswagen alvast een voorproefje op wat komen zou.

