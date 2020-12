Volkswagen stopt productie e-Golf

23 december 2020 | De Volkswagen e-Golf is verleden tijd in Dresden: vandaag verlaat het laatste exemplaar daar de Glazen Fabriek. Sinds maart 2017 zijn er in Dresden in totaal 50.401 exemplaren van de e-Golf geproduceerd. Begin 2021 wordt het productiegedeelte van de Glazen Fabriek gedurende drie weken omgebouwd, waarna de eerste exemplaren van de ID.3 eind januari van de productielijn rollen.

Danny Auerswald, hoofd van de Glazen Fabriek: "Het einde van de e-Golf markeert ook het begin van de laatste voorbereidingen voor de productie van de ID.3, waarvan sinds de introductie in september al ruim 28.000 auto's in Europa aan klanten zijn geleverd. Over een paar weken beginnen we aan het volgende hoofdstuk van de Glazen Fabriek. Na Zwickau zijn we de tweede locatie in Europa waar auto's worden geproduceerd op basis van het nieuwe modulaire platform voor elektrische auto's (MEB)."

Begin 2021 zal het productiegedeelte van de Glazen Fabriek zijn omgebouwd om te voldoen aan de eisen van de Modular Electric Drive Kit (MEB). De eerste conversies voor de ID.3-productie werden in de zomer van 2020 al afgerond. Op één van de zeven stations vindt het 'huwelijk' plaats, waarbij de carrosserie en het onderstel aan elkaar worden bevestigd. De ombouwmaatregelen in de winter omvatten bijvoorbeeld de installatie van een systeem dat het panoramadak monteert en de aanpassing van de grijpers voor de installatie van het dashboard en het stoelsysteem.

De e-Golf werd gelanceerd in 2014 en werd tot de zomer van 2020 geproduceerd in Wolfsburg. In 2017 is parallel daaraan de productie in de Glazen Fabriek opgestart om aan de grote vraag naar dit model te kunnen voldoen. In totaal zagen 145.561 exemplaren het levenslicht in de twee Duitse fabrieken. Kijkend naar de verkoopcijfers was de e-Golf de afgelopen jaren één van de populairste elektrische auto's in Europa - ook in Nederland.

